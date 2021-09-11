20 лет назад в результате террористической атаки погибли 2977 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 лет назад мир замер в оцепенении от ужаса, когда телеканалы стали в прямом эфире транслировать происходящее в центре Нью-Йорка. Утром вторника 19 террористов Аль-Каиды* захватили четыре самолета. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, еще один рухнул на здание Пентагона. Четвертый – разбился в штате Пенсильвания. Жертвами теракта стали 2977 человек из 92 стран. Организатор теракта Усама бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года в Пакистане.

Доцент УрФУ, кандидат исторических наук Дмитрий Победаш рассказал, как трагедия повлияла на историю США.

- Тогда это было страшное потрясение. Все американское общество согласилось пойти на большие изменения, в том числе, на ограничения многих свобод, произошел резкий подъем патриотизма, выросло одобрение военных действий, увеличилось число тех, кто уходил служить в вооруженные силы. Трагедия 11 сентября всегда будет в памяти жителей США. Но ощущение того, что надо идти и воевать – прошло. Выход войск из Афганистана был неизбежен. Президент Байден пошел на это, но точно также, как был бы вынужден поступить и Трамп в случае переизбрания. Общество устало от зарубежных войн, - объясняет в разговоре с «КП» Дмитрий Победаш.

Стена памяти, посвященная пожарным, погибшим во время теракта 11 сентября Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Теракт 11 сентября заставил американцев задаться вопрос «Ведь мы же хорошие. Мы же лучшие и авангард всего мира. За что они нас ненавидят».

- Международный терроризм был страшной проблемой для многих стран, в том числе и для России. Именно Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования и желание помочь американской администрации. Терроризм полыхал по всему миру, но до того дня в США теракты были лишь внутренними. И получается, что впервые за 200 лет они пропустили удар на своей территории. Но занимавшиеся исключительно межгосударственными отношениями политики не смогли оценить масштаб угроз, которые стали представлять негосударственные игроки мировой политики. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер в свой книге «Нужна ли Америке внешняя политика» лишь один раз указал слово «терроризм» в примечании, - добавил доцент УрФУ.

*Аль-Каида – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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