Хозяев искали неделю: в Екатеринбурге продают редкого бенгальского кота, найденного в лесу

Фото: предоставлено героем публикации

В начале сентября житель Екатеринбурга по имени Евгений, прогуливаясь по парку в Академическом районе, обнаружил в кустах плачущего котенка. Подобные находки для него не в новинку, ведь он сам с женой занимается поисками новых домов и передержкой потерявшихся и брошенных животных. Когда малыша принесли домой, оказалось, что породистый бенгальский кот редкого окраса «снежный марбл», его стоимость составляет десятки тысяч рублей.

- Как только он попал к нам, мы тут же начали искать его прежнего хозяина, бросили клич в социальных сетях, размещали различные объявления, однако к нашему удивлению владельцы пушистого не объявились ни через день, ни через неделю, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Евгений.

Фото: предоставлено героем публикации

Теперь усатому ищут новый дом, для этого Евгений разместил объявление на Авито о продаже кота и выставил ценник в 15 тысяч рублей. Некоторые знакомые екатеринбуржца пытались убедить его, что если хвостатый попал к ним бесплатно, то и отдавать его нужно безвозмездно. Однако такому шагу есть логическое объяснение.

- Сумма обусловлена исключительно тем, что за то время, что он у нас живет, примерно столько мы и потратили на услуги ветеринара, чтобы сделать анализы, купить лекарств, корма. Не знаем, сколько он пробыл на улице, но за это время он успел заработать проблемы с кишечником, скорее всего, съел что-то не то, - добавляет Евгений.

Кроме того, пара консультировалась с заводчиком о стоимости подобной породы, также Евгений вместе с супругой считает, что содержать такого кота достаточно дорого, поэтому у них должна быть уверенность в том, что животное попадет в надежные руки и не окажется на улице вновь.