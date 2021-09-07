Автобусы Екатеринбурга без кондукторов: карта маршрутов

50-й маршрут автобуса одним из первых перешел на валидаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом в автобусах Екатеринбурга подключили валидаторы – теперь часть маршрутов курсирует без кондукторов в салоне. Горожане расплачиваются Е-Картой, екатеринбургской социальной картой и обычной банковской картой через специальные терминалы, прикрепленные к поручням в салоне.

– Перевод идет постепенный. Перейдут на такой вид работы только муниципальные автобусы. Коммерческим перевозчикам предложено последовать примеру, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Рассказываем, какие автобусы Екатеринбурга ездят без кондукторов уже сейчас.

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ ЕКАТЕРИНБУРГА

В настоящее время в Екатеринбурге действует 71 автобусный маршрут, из их только три полностью переведены на бесконтактную оплату проезда. Всего в двух подключены валидаторы: это 59 (бывший 21) и 50 маршруты.

В мэрии уточнили, что сейчас идет работа по переводу на бескондукторное обслуживание маршрута №25.

№59 (бывший 21) едет от остановки «17-я Мехколонна» до железнодорожного вокзала Екатеринбурга по улицам Гаражная, Европейская, Мостовая, Предельная, Амундсена, Академика Бардина, Ясная, Волгоградская. Белореченская, Посадская, Репина, проспект Ленина, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев и Привокзальная площадь.

Маршрут №50 едет от «ТЦ Лента» в Академическом до остановки УрФУ на проспекте Ленина (на пересечении с Гагарина). Из Академического автобус Екатеринбурга едет по улицам: Академика Сахарова, Амундсена, Щорса, 8 Марта до проспект Ленина. Обратно через те же остановки.

Маршрут автобуса Екатеринбурга №25 едет по направлению «Радиоколледж – «Мега» – технопарк «Университетский». От остановки «Радиоколледж» автобус едете по улицам: Крауля, Репина, Малышева, Высоцкого, Конструкторов. От СТЦ Мега – через Металлургов, Викулова, Крауля, Репина, Малышева, Высоцкого и Конструкторов.

Оплачивать проезд наличными можно только водителю и только во время остановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСЕ ЕКАТЕРИНБУРГА В 2021

Стоимость проезда составляет 28 рублей. Периодически власти города вводят акцию для тех, кто расплачивается в общественном транспорте картой «Мир», либо Единой социальной картой Екатеринбурга – скидку 7 и 8 рублей соответственно. Акция действовала с 1 марта до 30 июня 2021.

Билет за наличные можно приобрести у водителя только во время остановки транспорта. Стоимость, согласно установленному тарифу.

– В его кабине [водителя] установлен терминал, который позволят распечатывать билеты. Во время движения автобуса оплата проезда наличными запрещена, – уточнили в мэрии.

НЕФАЗ

Бесконтактные системы оплаты проезда установлены, по данным мэрии, во всех автобусах Екатеринбурга, но пока без кондукторов ездят только два маршрута с НЕФАЗами.

Зеленые низкопольные газовые автобусы были закуплены благодаря финансированию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Машины имеют по три валидатора в салоне, широкие и мягкие сиденья, кондиционеры, дополнительные печи, усовершенствованную систему обнаружения и ликвидации возгораний в салоне, систему видеонаблюдения, интернет, программу контроля за состоянием водителя и оборудованы для перевозки инвалидов.

Пока таких автобусов в Екатеринбурге 60, в сентябре 2021 приедет новая партия, равная первой. Они выйдут на 18 и 24-й маршруты.

Срок полного перехода автобусов Екатеринбурга на бесконтактную оплату проезда в мэрии не называли.