Продать яблоки и овощи из сада в Екатеринбурге 2021: адреса, цены

Излишки урожая с собственного огорода можно сдать или продать Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сентябрю у свердловских дачников поспевает урожай яблок и овощей. Владельцы огородов задаются вопросом, куда деть урожай, если уже и варенье из яблок сварил, и на зиму прилично запасся картошкой.

– В этом году жара слегка сократила объем плодоношения. Цветение проходило в сжатые сроки при очень высокой температуре, – рассказывает заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уро РАН Сергей Макаренко. – И все зависело от наличия опылителей. Смородина, крыжовник в этом году были хорошие. На грушах жара все же сказалась, потому она пораньше отцвела. По овощным культурам, наоборот, в этом году урожай повыше, чем в обычные годы. Правда, картофель в этом году не очень крупный по размеру.

Обычно избыток овощей принимают в Екатеринбургском зоопарке. Все-таки животные тоже любят их погрызть. В этом году в зоопарке в изобилии были яблоки – собрали порядка трех тонн урожая. Поэтому сотрудники Екатеринбургского зоопарка даже выпустили предупреждение, что больше они яблоки в дар не принимают. Зато готовы взять кабачки, тыкву и свежую ботву.

– Все ягоды, плоды и зелень должны быть свежими и качественными, ведь мы даем нашим животным только самые лучшие продукты, – уточнили в зоопарке.

Угощения в Екатеринбургском зоопарке готовы принять с 8:00 утра до 21:00 часов на служебном входе со стороны улицы Луначарского.

Рассказываем, куда еще можно сдать или продать яблоки и овощи в 2021 году.

РЫНКИ

Стихийные рынки на улицах города – это то место, куда можно продать яблоки и овощи из сада в Екатеринбурге в 2021. Такие рынки есть на улицах: Белореченской (возле торгового центра GoodMart), Фрунзе, Малышева (пересечение с Комсомольской), Гагарина, Амундсена (возле ТЦ «Кит») и Сиреневом бульваре (возле торгового центра «Кировский»). Как правило, они организованы на улицах района с максимальной проходимостью.

В свердловском отделении Роспотребнадзора объяснили, что работа на таких рынках никем не регламентирована и покупатели приходят на свой страх и риск.

– Это нелегальная торговля и ее контролируют органы полиции, – уточнили в Свердловском Роспотребнадзоре.

Как попасть сюда и сколько платить за стоимость места, это нужно решать на каждой конкретной точке.

Другое дело «законные» рынки, здесь можно арендовать так называемый «лоток» – место на улице. Для этого необходимо заключить договор с администрацией рынка и платить за аренду примерно 700 – 1000 рублей в сутки.

В 2021 году уродилось много яблок Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИНТЕРНЕТ

Самый простой способ продать яблоки и овощи из сада в Екатеринбурге в 2021 году на торговых площадках в интернете.

Агросервер.ру

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Авито

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Группа ВКонтакте «Фермеры Садоводы Екатеринбурга»

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Объявления о фруктах и овощах размещают бесплатно.

Сельскохозяйственная доска бесплатных объявлений

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