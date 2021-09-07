Партия «Новые люди» в Екатеринбурге рассказала, как сделать правоохранительную систему лучше

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Екатеринбург посетил председатель комитета по правоохранительной реформе партии «Новые люди» Руслан Калимуллин. Он представил программу реформы правоохранительной и судебной системы.

Руслан Калимуллин почти 10 лет работал в отделе по расследованию особо важных дел СК России, занимаясь, в том числе, преступлениями «людей в погонах». Калимуллин зарекомендовал себя как борец с коррупцией и насилием в правоохранительных органах.

В ходе встречи обсуждались многие резонансные случаи превышения полномочий в регионе. Не осталось без внимания и дело следователя на «золотом Лексусе».

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Свою историю на мероприятии рассказал Антон Истомин. Два года назад у него произошел конфликт с высокопоставленным следователем из Екатеринбурга Артемом Халиловым. Мужчины не поделили на заправке аппарат по подкачке шин. По словам Истомина, водитель «Лексуса» хотел проехать без очереди. Антон пропускать не стал. Тогда следователь начал «козырять» своей должностью и пообещал его посадить.

- Он подошел ко мне вплотную, начал угрожать, начал говорить: «Да ты знаешь вообще, кто я такой». Начал меня душить. Видимо, вышел из себя, - рассказал Антон. - А после этого он позвонил в полицию, представился сотрудником следственного комитета и заявил, что на него совершено нападение.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Уголовное дело об угрозе убийством завели на самого пострадавшего Антона.

Суд и следствие длились больше года. В итоге Антона Истомина полностью оправдали. Помогли записи с камер наблюдения.

Руслан Калимуллин посоветовал екатеринбуржцу продолжать отстаивать свои права.

- Суд признал, что ваши действия не носят преступный характер. Теперь должна быть проведена служебная проверка, чтобы дать объективную оценку действиям этого сотрудника (Артема Халилова), - говорит Руслан. – Скажу вам сразу, что председатель СК Александр Бастрыкин очень негативно относится к ситуациям, когда сотрудники превышают свои полномочия. Он всегда берет их на контроль. Учитывая, что у вас и решение суда есть, то ваша ситуация не останется без внимания. Это нужно придать огласке.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

По словам Руслана, следователя должны уволить или даже привлечь его к уголовной ответственности.

- Человек, наделенный властью, особенно имеющий погоны, никогда и ни при каких обстоятельствах не должен злоупотреблять властью в отношении людей, - возмущен Калимуллин.

Решение подобных проблем он видит в принятии программы реформы правоохранительной и судебной системы, которую предлагают Новые люди.

- Мы выступаем за гуманизацию правосудия, общественный контроль. Люди должны сами выбирать судей и сотрудников правоохранительных органов, - говорит эксперт.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Руслан планирует продолжить деятельность по борьбе с коррупцией.

- Мы предлагаем наделить депутатов Госдумы возможностью проводить антикоррупционные расследования. Причем, чтобы они были публичны, с привлечение СМИ и правозащитных организаций. Тогда подобные дела будет нельзя замолчать, и они будут рассматриваться объективно.

В партии «Новые люди» уверены, что если запустить хотя бы одно из предложений реформы, то начнет меняться и вся система.