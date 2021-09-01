Нотариус Екатеринбург 2021: цены, адреса

Выезды на дом распределены между нотариусами по районам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обращаются к нотариусу. Что делает нотариус – консультирует по юридическим вопросам, заверяет документы, копии и переводы, сопровождает сделки по недвижимости, составляет брачный договор, соглашение по алиментам и разделу имущества. Из-за пандемии попасть к нотариусу в порядке живой очереди уже не получится. Предварительная запись регламентирована нотариальной палатой Свердловской области.

Спрос на такие услуги есть всегда. Разбираемся сколько денег нужно оставить в кабинете нотариуса в Екатеринбурге в 2021 году. В Екатеринбурге на сегодняшний день на карте можно найти порядка 40 нотариальных контор.

НОТАРИУС ЕКАТЕРИНБУРГ: АДРЕСА

Нотариусы Екатеринбурга, офисы которых расположены в Кировском районе:

Нотариус Завьялов А.В.

Адрес: ул. Сыромолотова, 7

Телефон: +7 (343) 290-35-45

Время работы: пн-пт 10:00 – 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Нотариус Павлова Л.В

Адрес: ул. Сулимова, 50, 3 этаж, офис 317

Телефон: +7-929-213-58-03

Время работы: пн-чт с 10:00 до 18:00, пт и сб – с 10:00 до 17:00

Нотариусы Екатеринбурга, офисы которых расположены в Чкаловском районе

Нотариус Акимова Е.А

Адрес: ул. Сухоложская, 11

Телефон: +7 (343) 297-07-13

Время работы: вт-ср с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), чт: с 10:00 до 15:00, пт: 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и сб: с 10:00 до 15:00.

Нотариус Скурихина Л.В

Адрес: переулок Ремесленный, 6, 1 этаж

Телефон: +7-982-610-84-36

Время работы: вт-ср: с 10:00 до 18:00, пт: с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), сб: с 10:00 до 15:00

Нотариус Екатеринбурга, офис которого расположен в Ленинском районе

Нотариус Высоцкая Л.В.

Адрес: ул. 8 Марта, 59\2

Телефон: +7 (343) 257-95-80

Время работы: пн-пт: 9:30 – 17:30 (перерыв: 14:00 – 15:00), сб: 14:00 – 15:00

Нотариус Белянская Е.А.

Адрес: ул. Фурманова, 48, 2 этаж

Телефон: +7-912-666-48-48

Время работы: пн-чт: 8:30 – 16:30 (перерыв 13:00 – 14:00)

Нотариус Екатеринбурга, офис которого расположен в Октябрьском районе

Нотариус Штепа А.А.

Адрес: ул. Белинского, 83

Телефон: +7 (343) 229-60-70

Время работы: пн-пт: 9:30 – 17:00, сб: 10:00 – 16:00

Нотариус Чуликова Е.В.

Адрес: ул. Белинского, 35, 1 этаж

Телефон: +7 (343) 286-82-34

Время работы: пн-чт: 9:00 – 18:00, пт: 9:00 – 17:00, вс: 10:00 – 15:00

Нотариус Екатеринбурга, офис которого расположен в Верх-Исетском районе

Нотариус Зацепина С.А.

Адрес: ул. Мельникова, 27, 2 этаж

Телефон: +7 (343) 304-29-00

Время работы: пн-пт: с 9:00 до 17:00

Нотариус Филиппова О.В.

Адрес: ул. 8 Марта, 7, 1 этаж

Телефон: +7-982-754-43-98

Время работы: пн-пт: 10:00 – 18:00, сб: 10:00 – 15:00

Нотариус Екатеринбурга, офис которого расположен в Орджоникидзевском районе

Нотариус Явич Е.В.

Адрес: ул. Машиностроителей, 14, 1 этаж

Телефон: +7 (343) 289-00-40

Время работы: пн-чт: 10:00 – 17:30 (перерыв: 13:00 – 13:30), пт: 10:00 – 17:00 (перерыв: 13:00 – 13:30)

Нотариус Шакирова, Н.В.

Адрес: ул. Кузнецова, 10, 1 этаж

Телефон: +7 (343) 331-22-80

Время работы: пн-пт: 9:00 – 18:00, сб: 10:00 – 15:00

Нотариус Екатеринбурга, офис которого расположен в Железнодорожном районе

Нотариусы Златопольская М.В. и Шкода В.В.

Адрес: ул. Азина, 20\3, 1 этаж

Телефон: +7 (343) 354-16-61

Время работы: пн-пт: 10:00 – 17:00 (перерыв: 13:00 – 14:00), суббота 10:00 – 17:00 без перерыва

Нотариус Анкудинова И.Ф.

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 40, 1 этаж

Телефон: +7-922-224-01-99

Время работы: пн-пт: 10:00 – 17:00, сб: 10:00 – 14:00

Из-за пандемии попасть к нотариусу в порядке живой очереди уже не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОТАРИУС ЕКАТЕРИНБУРГ: ВЫЗОВ НА ДОМ

В нотариальной палате Свердловской области сообщили, что из-за эпидобстановки нотариус Екатеринбурга выезжает на дом к клиенту лишь в исключительном случае и на свое усмотрение, исходя из оценки санитарной безопасности. Естественно, выезд на дом происходит с соблюдением всех норм безопасности в пандемию.

Исключительным случаем обычно является состояние здоровья клиента – если он сам не может доехать из-за возраста или проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Выезды на дом распределены между нотариусами по районам.

В Кировском районе выезд на дом осуществляют 11 нотариусов Екатеринбурга, в Верх-Исетском районе столько же, в Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском – по 10, в Орджоникидзевском – 9, а в Чкаловском районе – 14.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ НОТАРИУСА ЕКАТЕРИНБУРГА

Согласно тарифам, введенным 1 января 2021 года, доверенность на пользование имуществом, исключая автомобиль, обойдется физлицу в 2000 рублей + 100 рублей госпошлина.

Нотариус Екатеринбурга также оформит доверенность на имущество, включая автомобиль, за 2200 рублей, доверенность на получение пенсии или соцвыплат – за 1350 рублей.

Сопровождение сделки с недвижимостью у нотариуса Екатеринбурга будет стоит от 6100 рублей, в зависимости от цели и суммы сделки, госпошлина и нотариальная выплата будут меняться. За сопровождение сделки по ипотеке нотариус Екатеринбурга возьмет от 8000 рублей, госпошлина составит 0,3% от суммы сделки.