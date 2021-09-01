Библиотеки Екатеринбурга: список, адреса, режим работы

В Екатеринбурге работают 38 районных библиотек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доступ в интернет значительно проредил число посетителей читальных залов библиотек Екатеринбурга, тем не менее, полностью залы не опустели.

– Интернет – незаменимый и совершенно необходимый для современной жизни инструмент. Но интернет не библиотека. Только в библиотеке как культурном пространстве города можно и литературу почитать, и посетить научно-популярные лекции, и познакомиться с выставочными проектами, и просто в уютной деловой обстановке подготовиться к занятиям, – говорит пресс-секретарь библиотеки им. Белинского в Екатеринбурге Ирина Хандогина. – Идеальное место для обучения и общения. Если говорить о Белинке, то ежедневно на площадке библиотеки проводятся лекции, семинары, встречи с интересными людьми, работают книжные и художественные.

БИБЛИОТЕКИ ЕКАТЕРИНБУРГА 2021

Библиотека им. Белинского

Адрес: ул. Белинского, 15

Контакт: +7 (343) 304-60-30, book.uraic.ru

Режим работы: пн: 12:00 – 20:00, вт-пт: 9:00 – 20:00, сб: 10:00 – 18:00

– Библиотека им. В. Г. Белинского является Региональным центром по работе с книжными памятниками в Свердловской области. В 2019 году библиотека была одной из первых среди 30 библиотек России, начавших регистрацию самой ценной части своего фонда в Государственном реестре книжных памятников Российской Федерации, – пояснила пресс-секретарь библиотеки им. Белинского в Екатеринбурге Ирина Хандогина.

Визитными карточками библиотеки являются мероприятия: Екатеринбургский книжный фестиваль, «Дни науки в Белинке», областная акция «Библионочь», общероссийская литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион», семинары по родословию. С 25 августа 2021 в библиотеке будут проходить встречи и экскурсии, приуроченные ко Дню пенсионера в Екатеринбурге.

У библиотеки Екатеринбурга есть свой канал на YouTube – «Клуб друзей в Белинке». Авторы реализуют научно-популярные онлайн-проекты и проводят культурные стриминги.

Записаться в Белинку можно бесплатно по читательскому билету. Он оформляется по паспорту и действителен в течение 3 лет, но каждый год его необходимо регистрировать.

Библиотека им. Крапивина

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 8 и ул. Советская, 7, корп.4

Контакт: +7 (343) 371-19-12, teenbook.ru

Режим работы: пн-пт: 10:00 – 19:00, вс: 10:00 – 17:00

Читальный зал работает с 10:00 до 18:00

Библиотека Екатеринбурга для детей и юношей. Наличие книг можно посмотреть в электронном каталоге.

В библиотеке Крапивина ежемесячно публикуют афишу мероприятий, обычно это познавательно-развлекательные встречи, мастер-классы, онлайн-лекции и даже квартирники.

Есть Youtube-канал «Крапивинка» с роликами о прошедших мероприятиях и познавательными видео.

Для посещения необходим читательский билет – оформляется бесплатно по паспорту родителя или ребенка. Взять книгу можно сроком на 2 недели, позже продлить или сдать книгу. Есть и читальный зал.

Книгу можно взять по читательскому билету, обычно его нужно ежегодно продлевать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Библиотека им. Герцена

Адрес: ул. Чапаева, 5

Контакт: +7 (343) 257-84-08, gercenkaekb.vsite.biz

Режим работы: пн-пт: 10:00 – 19:00, сб: 10:00 – 18:00

Библиотека Екатеринбурга также является местом событий: кроме как за книгами, читатели приходят сюда на фестивали, спектакли молодежного театра, лекции, выставки художников и даже музыкальные концерты.

Взять книгу на дом в библиотеке Екатеринбурга можно, оформив читательский билет по паспорту с пропиской в уральской столице. Не оформляя читательский билет, можно воспользоваться книгой в читальном зале также по паспорту вне зависимости от прописки.

Межнациональная библиотека Екатеринбурга

Адрес: ул. Академика Бардина, 28

Контакт: +7 (343) 211-07-00, https://www.somb.ru/

Режим работы: вт-пт: 10:00 – 19:00, сб: 10:00 – 18:00, перерыв с 13:30 – 14:30, последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека Екатеринбурга имеет электронный каталог, электронный читальный зал.

Оформить читательский билет можно по документу, удостоверяющему личность. Читательский билет оформляется с ежегодной перерегистрацией.

У библиотеки Екатеринбурга есть Youtube-канал «Межнациональная библиотека», где проводят трансляции культурных фестивалей Урала и рассказывают о культуре народов.

Центральная научная библиотека Уро РАН

Адрес: ул. Софьи Ковалевской 22\20

Контакт: +7 (343) 374-49-13, http://cnb.uran.ru/

Режим работы: пн-чт: 9:00 – 17:00, пт: 9:00 – 16:00

Стоимость читательского билета библиотеки Екатеринбурга– 100 рублей.

Литература и статьи предоставляются через web-кабинет учёного.

Областная научная медицинская библиотека

Адрес: ул. Волгоградская, 185, блок 9

Контакт: +7 (343) 351-15-30, https://www.okb1.ru/home/nonmedical/medbiblioteka/

Режим работы: с 10:00 до 18:00

Специализированная библиотека Екатеринбурга открыта для работников здравоохранения города и области.

Свердловская областная специальная библиотека для слепых

Адрес: ул. Фрунзе, 78

Контакт: +7 (343) 269-16-38, https://sosbs.ru/

Режим работы: пн-пт: 10:00 – 18:00, сб: 10:00 – 17:00

Специализированная библиотека Екатеринбурга. Здесь показывают фильмы с тифлокомментариями, проводят поэтические встречи, проводится летняя международная школа по тифлокомментированию.

1 сентября 2021 года начнет работу выставка предметов школьного быта детей с проблемами зрения.

Читательский билет оформляют по паспорту РФ и справке об инвалидности.

Документы и книги имеют шрифт Брайля, есть и «говорящие книги».

Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга

Адрес: ул. Антона Валека, 12

Контакт: +7 (343) 358-18-74, https://моб.екатеринбург.рф/

Режим работы: пн-пт 10:00 – 19:00, вс – 9:00 – 18:00. Последняя среда каждого месяца – санитарный день.

38 библиотек Екатеринбурга расположены в разных районах города.

Брать книги здесь можно по читательскому билету. Он оформляется бесплатно на 1 год по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Перерегистрация осуществляется с 1 января.