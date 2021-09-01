Лайфхаки для тех, кто считает свои деньги

Фото: архив КП

Существует несколько способов улучшить свое материальное положение: начать больше зарабатывать и научиться экономить. Советами, как экономить бюджет, делимся в этой статье. Обратим внимание на несколько аспектов.

ЖКХ

Ежемесячно счета за коммунальные услуги заставляют нервничать многих из нас. Сдержать постоянный рост тарифов – не в наших силах, но уменьшить сумму в квитанции может каждый, с помощью нескольких простых приемов:

Фото: архив КП

- Поменяйте лампы накаливания на светодиодные. Несмотря на то, что светодиодные лампы стоят дороже, при последующей эксплуатации они имеют ряд преимуществ. Во-первых, срок службы светодиодной лампы в среднем в 50 раз дольше, чем лампы накаливания. Во-вторых, энергопотребление светодиодной лампы меньше в 7,5 раз меньше, чем лампы накаливания. Траты на замену ламп не только быстро окупятся, но и начнут экономить ваш бюджет.

- Многотарифные электросчётчики в наши дни установлены практически в каждой квартире. Но не все используют их функционал. В реальности же, если запускать стиральную и посудомоечную машины в период действия ночного тарифа, можно неплохо сэкономить. Это же касается, например, отложенного старта приготовления завтрака в мультиварке.

- Закрывайте кран. Да, казалось бы, простой совет, но посчитайте, сколько воды утекает в никуда, промывая дыру в вашем бюджете, в то время, пока вы, например, орудуете зубной щёткой?

- Отдельный совет для обладателей электрочайника: кипятите ровно столько воды, сколько необходимо сейчас. Ведь даже маленький электрочайник потребляет много энергии.

Связь. Интернет. Телевидение

Мы давно уже не представляем свою жизнь без этих вещей. Поэтому оплата связи, интернета и телевидения – ежемесячная статья расхода. Но и за эти услуги можно платить дешевле.

Фото: архив КП

Новый тренд – это конвергентные решения, то есть единые тарифы, в рамках которых вы платите за мобильный и домашний интернет, домашнее ТВ и мобильную связь по одному счету. Это удобно: не нужно держать в памяти сразу несколько счетов на оплату. Такие сервисы уже есть у МТС. «Весь МТС Супер» или «МЫ МТС+»

Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов получат до 205 ТВ-каналов, 2000 минут и 500 SMS на номера по всей России, бесплатную подписку на онлайн кинотеатр KION.

Что удобно, абоненты могут объединяться в группу семья (до 5 номеров) и совместно пользоваться пакетами минут, SMS и безлимитным мобильным интернетом.

Подробности и условия в вашем городе можно найти здесь ( МЫ МТС+ IP | Тарифы для всей семьи в Екатеринбурге | Официальный сайт МТС - Свердловская область (mts.ru))

- Еще один способ сэкономить – получить скидку при автоплатежах. В первые 6 месяцев пользования услугой «автоплатеж» МТС каждый месяц дает скидку в 10%! Отключить его можно в любое время.

- А можно и вовсе не платить за связь. Программа «МТС Cashback» (доступна в play market и app store) покрывает до 100% трат на связь. Например, можно совершать привычные траты в интернет-магазинах, сервисах доставки еды и продуктов и получать процент от этих сумм себе на счёт мобильного телефона. Кэшбэк может составлять до 20%. Накапливайте и оплачивайте связь.

Подробности и условия можно найти здесь ( МЫ МТС+ IP | Тарифы для всей семьи в Екатеринбурге | Официальный сайт МТС - Свердловская область (mts.ru))

Еда

Согласно статистике, траты на питание составляют 25% бюджета. Как говорится, кушать хочется всегда. Можно ли питаться вкусно, полезно и без вреда для кошелька? Можно!

Фото: архив КП

- 10% трат можно избежать, если перестать обедать и перекусывать в кафе и столовых. Не поленитесь потратить время, чтобы приготовить домашнюю еду, которую можно взять с собой на работу. Так выйдет не только дешевле, но и полезнее, ведь вы точно будете знать, что положили в свое блюдо. Этот же совет касается и покупки готовых блюд и полуфабрикатов в магазинах.

- Не ходите в магазин голодным, а ходите со списком продуктов. Так вы не купите лишнего. Не закупайте скоропортящиеся продукты впрок. Чтобы не выбрасывать их, потому что у них попросту закончился срок годности.

- Обращайте внимание на продукты с подходящим сроком годности. На них часто действует дополнительная скидка. Наверняка, в магазине недалеко от вашей работы, найдутся, например, йогурты, срок действия которых заканчивается завтра. Но вы-то перекусите ими сегодня. А цена в два раза меньше.

Отдых и развлечения

Лозунг «Хлеба и зрелищ!» - актуален во все времена. Отдых и развлечения – не менее затратная статья расходов, чем питание. Можно, конечно, ограничиться домашними развлечениями и бесплатными прогулками в парке. Но согласитесь, хочется вести более насыщенную жизнь.

Фото: архив КП

Выход есть:

- Купоны. Существует множество приложений, по продаже купонов на услуги в разных сферах. В том числе и развлечения. Иногда скидки по таким купонам доходят до 90%. Заведите себе 2-3 приложения и отслеживайте интересные вам предложения. Срок действия купонов достаточно длительный.

- Бесплатные пробные посещения. Существуют практически у всех организаций предлагающих хобби-услуги и спорт. Уроки игры на музыкальных инструментах, рисования, гончарного мастерства, иностранных языков, танцев, боевых искусств и прочего. Выбрать можно на любой вкус. А покупать абонемент на последующие занятия, не обязательно. Вот вам и развлечение, и обретение новых знаний и навыков.

- Скидки. Акции. Подпишитесь на аккаунты интересных вам организаций: кинотеатров, музеев, spa-салонов и т.д. Ловите информацию о скидках, акциях, счастливых часах посещения. Учувствуйте в розыгрышах билетов.

- Бесплатные мероприятия. Да и такие есть и их не мало. Любите музыку – отправляйтесь на отчётный студенческий концерт. Обожаете чтение и обсуждение прочитанных книг – запишитесь в библиотеку и узнайте, если у них клуб любителей чтения. Если нет – станьте его организатором. В библиотеке будут этому только рады.