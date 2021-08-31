«Королева помойки» и «Город бесов»: смотрим работы нелегального фестиваля «Карт-бланш» в Екатеринбурге

Ещё одно громкое высказывание от московской художницы Натальи Денисовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург называют российской столицей стрит-арта — и не зря. Каждый день на центральных улицах, в подворотнях, на электрощитовых и даже на дорожных знаках появляются новые арт-объекты — от провокационных надписей и муралов до небольших стикеров.

А ещё так уж сложилось, что в Екатеринбурге ежегодно друг за другом проходят два крупных стрит-арт фестиваля. Один из них, «Стенограффия», стартовал в начале июля уже в двенадцатый раз и подарил городу множество работ российских и зарубежных художников. Второй, партизанский «Карт-бланш», начался 20 августа. В этом году он проходит в четвертый раз.

Фестиваль известен своими провокационными работами на наболевшие темы. Художники приезжают в Екатеринбург со всей страны и в своей манере высказываются о том, что беспокоит их и большинство людей, живущих в России. Работы могут быть о самых разных вещах: о коронавирусе и закрытых границах, о митингах и их последствиях, о политике и коррупции, о любви и внутреннем психологическом состоянии. Зачастую такие работы не живут дольше дня — их либо закрашивают коммунальщики, либо поверх них рисуют другие граффитисты.

Так как «Карт-бланш» финансово не поддерживается никем (в сравнении, допустим, с той же «Стенограффией»), деньги на расходные материалы собираются на аукционе. В этом году в нём приняли участие 20 работ от художников-участников фестиваля. В списке лотов были авторы, создавшие работы на «Карт-бланше» в прошлые годы, а также новые имена.

Организаторы фестиваля уже поделились свежей картой поверхностей. На сегодняшний день в ней почти 100 геопозиций, каждый день карта обновляется — на ней добавляются новые точки. Посмотреть местоположения работ можно тут. А мы расскажем о самых интересных, ярких и провокационных артах. Если вы хотите увидеть их вживую — поспешите, такие работы долго не живут.

Город бесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ГОРОД БЕСОВ»

Адрес: Розы Люксембург, 32Б

Автор: Zukclub и Тимофей Радя

Кажется, бесы стали визитной карточкой Екатеринбурга. После событий двухгодовой давности они появляются в городе повсюду: на стикерах, на дорожных знаках, в названии бара, а теперь вот ещё и на стене дома. Художники Zukclub и Тимофей Радя нарисовали на фасаде заброшенного здания в самом центре Екатеринбурга пляшущих бесов. Кстати, минувшей ночью кто-то уже внёс свой вклад в образ и зачеркнул слово «бесы».

Теория разбитых окон Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН»

Адрес: Первомайская, 1В

Автор: Покрас Лампас

Художник-каллиграфутурист Покрас Лампас третий год подряд приезжает в Екатеринбург, чтобы оставить на его стенах свой след. На этот раз Покрас решил проверить «теорию разбитых окон», изобразив на окне здания XIX века, где находилась типография Александры Мерной, послание в собственном стиле.

«Теория разбитых окон гласит, что если в неблагоприятном районе есть дом, в котором разбито окно, то в этом доме появится криминогенная обстановка, и она будет только ухудшаться», — отметил художник.

Кстати, накануне Покрас провёл перфоманс, в рамках которого отмыл окно на здании бывшей типографии, соседствующее с его новой работой.

Хургада Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ХУРГАДА»

Адрес: набережная Исети у Драмтеатра

Автор: Loketski

«В Черногорию не пускают. Чехия не принимает… Вариантов для отпуска в последнее время — раз, два и обчёлся. В этом году — хотя бы в Хургаду», — написал питерский художник Loketski у себя в Instagram.

«Хургада» напротив сквера у Театра Драмы — его третья работа, созданная в этом году в рамках «Карт-бланша». Напомним, первая — «Центр управления помётом», которую уже закрасили, вторая — «Школа углублённого изучения себя» (Волгоградская, 208). «Хургада» нарисована в стиле сервиса по поиску дешёвых авиабилетов OneTwoTrip и является своеобразной проекцией недавней новости о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом.

Явление Бога на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЯВЛЕНИЕ “БОГА” НА УРАЛМАШЕ»

Адрес: Уральских Рабочих, 52А

Автор: Пётр Ноль

Это как «Сотворение Адама» Микеланджело, только в духе Уралмаша. Ещё один питерский уличный художник подготовился к «Карт-бланшу» заранее — перед приездом он изучил район, где собирался рисовать, а во время процесса успел познакомиться с его «гостеприимством» лично:

«В первую же ночь, когда я приступил к разметке, у меня произошёл конфликт с “местными”. Такой классический, разговор по понятиям, с одной единственной целью — *** [достать] чужака — обозначиться и утвердиться на местности. Всё по классике варварского уклада. Однако всё обошлось без кровопролития, и я даже проникся тем, что увидел себя со стороны в свои 20. Вёл я себя тогда аналогично», — написал художник у себя в Instagram.

Через работу он показал «историю о борьбе искусства через просвещение с внутренним быдлом». Кстати, сам Пётр родом из Каменска-Уральского, что в ста километрах от Екатеринбурга.

Клей "(Мо)мент" Фото: Мария Трапезникова

«КЛЕЙ(МО)МЕНТ»

Адрес: остановка общественного транспорта «Площадь труда», Толмачёва, 17

Автор: ПСЛЧ

Ещё один провокационный стрит-арт, который призван не оскорбить представителей полиции, а, наоборот, оправдать и защитить. Игра слов художника ПСЛЧ показывает отношение россиян к представителям правоохранительных органов и подчёркивает, что это — лишь клеймо.

«Мент, как персонаж современного фольклора, наверное, является аналогом Бабы-Яги. Нам с детства вбивают страх перед ним: родители говорят, что дяденька полицейский заберёт, если вести себя плохо; в школе пугают детской комнатой полиции за каждый более-менее интересный поступок; про пугалки для взрослых — вообще рассказывать смысла нет. А реально ли он так страшен? Этой работой автор хочет раз и навсегда расставить акценты (хотя бы в своей голове) и постараться исключить весь негативный подтекст из слова “мент”», — пишет ПСЛЧ в своем Instagram.

Остается только гадать, как долго «клей» провисит на остановке.

Без названия Фото: Мария Трапезникова

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Адрес: Уральских Рабочих, 16

Автор: Илья Мозги

Сооснователь фестиваля «Карт-бланш» Илья Мозги неоднократно высказывался на улицах Екатеринбурга на «больные» темы. Манера исполнения у художника разная — от простого черного текста на белом фоне до коллажей и нарисованных баллончиками картин. Новую работу он посвятил теме экологии: среди загрязненного отходами мегаполиса прорастают красные маки, как символ цикла увядания и возрождения природы.

В прошлое возьмут далеко не всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В ПРОШЛОЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ»

Автор: Наталья Денисова

Адрес: Восстания, 91, двор

Ещё одно громкое высказывание от московской художницы Натальи Денисовой. Работу, кстати, негласно окрестили «Королева помойки» за её местоположение («картина» в золотой раме висит за мусорными баками) и женщину, на ней нарисованную. Локация рядом с мусорными баками выбрана была художницей не случайно. По ее словам, так китчевая картина в раме кажется выкинутой на помойку, что, в свою очередь, подтверждает смысл, который заносила автор.

Название её работы отсылает к инсталляции знаменитых русских концептуалистов Ильи и Эмилии Кабаковых [«В будущее возьмут не всех»], в которой авторы «символично оставляют классические холсты на перроне, в то время как поезд современного искусства уносится в будущее».

- В своей работе я переосмысляю то самое прошлое, в котором остаются классические холсты, и размышляю о том, что некоторые формы искусства, например такие, как откровенный китч, не останутся даже в прошлом и забудутся навсегда. У художников, вынужденных тратить свое время и способности на подобную работу, нет шансов остаться в истории мирового искусства. Потому что низкопробное искусство не несёт в себе ни интеллектуальной, ни духовной, ни эстетической ценности, а также не привносит в историю ничего нового. Поэтому в прошлое возьмут не всех. И слава Богу, — объяснила Наталья.