Они даже не извинились: в Нижнем Тагиле из-за ошибки врача школьнику удалили без анестезии здоровый зуб

Фото предоставлено отцом ребенка

В Нижнем Тагиле восьмилетнему мальчику из-за ошибки стоматолога удалили здоровый коренной зуб без анестезии. Папа юного уральца рассказал, что накануне у сына разболелся молочный зуб, после рентгена они отправились на бесплатный прием к дантисту, чтобы исправить эту ситуацию. Дмитрий заверил сына, что ничего страшного в этой процедуре нет, бояться нечего. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал отец пострадавшего школьника.

- Идем в кабинет номер два, дожидаемся очереди, нас вызывают. Ребенка усадили в кресло, я попросил врача брызнуть лидокаин в место укола, чтобы процедура была более комфортной, мне ответили, что все будет сделано, - рассказывает Дмитрий.

В этой поликлинике и произошел инцидент. Фото предоставлено отцом ребенка

Чтобы сыну не было так страшно, мужчина остался в кабинете и ждал у дверей, чтобы поддержать мальчика. Но это не спасло от непоправимого. Ребенка попросили открыть рот и щипцами выдернули коренной зуб, который располагался на верхней челюсти, хотя проблемы возникли на нижней, врач даже не обратил внимания на гневные окрики отца, который пытался остановить удаление.

Чуть позже выяснилось, что врачи перепутали детей, оказывается, в тот момент в кабинет должен был зайти мальчик, который ждал, когда его наркоз подействует.

Тот самый здоровый зуб. Фото предоставлено отцом ребенка

- Не знаю, как так получилось, возможно, неслаженная работа медсестры и стоматолога. Или она не того позвала, или он перепутал карточки.После этого мне сказали ничего страшного, этот зуб тоже был больной, они даже не попытались извиниться - негодует Дмитрий.

По словам мужчины, доверие сына к врачам подорвано, проблема с больным зубом на нижней челюсти осталась. Теперь семья планирует встретиться с главным врачом, чтобы найти выход из этой ситуации.

Связаться с поликлиникой на момент публикации материала «КП-Екатеринбург» не удалось.