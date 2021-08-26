В честь Виктора Старухина назван бейсбольный стадион в городе Асахикава. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

Трипл, уок, страйк, хит, шифт, ран, сейф и еще много терминов, о которых вы ничего не знаете. Бейсбол и его детали чужды большинству из нас. Мы привыкли, что это любимый вид спорта у американцев. Но мало кто знает, что одним из величайших бейсболистов середины прошлого века был уроженец Нижнего Тагила. Голубоглазого питчера звали Виктор Старухин.

«Комсомолка» выяснила удивительные факты из жизни уральца и пообщалась с его родственниками.

СПАС ОТЦА И РАЗМАЗАЛ МУЖА МЭРЛИН МОНРО

Виктор Старухин родился 1 мая 1916 года в зажиточном доме. Его родители Константин Федотович и Евдокия Федоровна владели лесопилкой. Виктор стал четвертым ребенком и единственным, кто не умер от болезни в младенчестве. Когда мальчику Вите было всего три года, когда его отец был вынужден бежать из страны из-за отступления армии Колчака. Семья перебралась в Харбин, в тоже время родной брат Константина Федотовича остался на родине и примкнул к армии Красных.

Семья Старухиных. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

В 1929 году Старухины переехали из Китая в Японию, новым пристанищем стал город Хокайдо. 13-летний Виктор по документам стал числиться как Старффин, от чего многие принимали его за американца. Обучение подростка началось в городе Асахикава. Шансов избежать бейсбола у него не было, уже тогда в стране восходящего спорта это был спорт №1.

Чужеземец поражал учителей и сверстников своими габаритами: рост 193 сантиметра и вес 104 килограмма. На позиции питчера ему не было равных. Однако карьера юной звезды едва не завершилась в начале 30-ых годов.

В Японии вышел закон, запрещающий получать высшее образование и заниматься профессиональным спортом. Это ставило крест на планах Старухина поступить в университет Васэда в Токио. В 1934 году Константина Федотовича арестовали по обвинению в убийстве русской эмигрантки. Тогда с Виктором связался газетный магнат Сёрики Мацутаро.

Виктор Старффин в юности. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

Бизнесмен предложил Старухину сделку: либо он переходит в его клуб «Кьоджин», или об аресте отца узнает вся страна с полос газеты «Йомиури симбун». Последнее не оставило бы Старухину старшему шансов на снисхождение суда. Виктор согласился и стал питчером «Кьоджина» (в переводе – «Гиганты»), а Мацутаро приложил все усилия, чтобы отец получил минимальный срок – 2 года в тюрьме.

Осенью того же года Серики Мацутаро организовал три выездных выставочных матча сборной Японии против США. В той игре Старухин превзошел будущего мужа Мэрлин Монро, действующую звезду американского бейсбола, Джо Ди Маджио. За три игры Ди Маджио нанес лишь один точный удар. Во время той поездки американцы, пораженные игрой Виктора, сделали предложение о переходе в их главную лигу бейсбола.

В 1960 году Старухин стал первым иностранцем, избранным в японский бейсбольный Зал Славы. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

Старухин отказался, что на фоне обострения отношений двух стран вызвало небывалое восхищение в Японии.

СЛАВА И КРАХ ПИТЧЕРА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

С 1936 года «Гиганты» восемь лет подряд выигрывали чемпионат страны, каждый раз Виктор становился лучшим питчером лиги. В 39-м году команда добилась небывалого показателя – 42 победы. Этот рекорд в национальном первенстве Японии не побит по сей день. Неудивительно, что тогда «Гигантов» сравнивали с легендарными «Янкис» из Нью-Йорка.

Но для Старухина тот год стал переломным. Новый закон запрещал заявлять в составы команд иностранцев. Началась вторая мировая война, но Виктор не мог воевать в императорских войсках. Ему дважды отказывали в получении гражданства, а потом и вовсе стали рассматривать как потенциального шпиона. Продолжить играть он смог под вымышленным именем Суда Хироси.

Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

В том же 1939 Виктор женился на русской эмигрантке Елене, через два года у них родился сын Виктор. Из-за политического давления в 1944 пара была вынуждена переехать в лагерь для иностранцев в поселке Кураидзава. Тогда же его исключили из команды. До конца войны он остался без клуба и бейсбола.

Лишь 46-м он был зачислен в команду «Таиё Робинс», а через два сезона перешел в «Даиеи Старз» на правах суперзвезды. В 1948 Елена бросила его и сбежала в США, оставив одного с семилетним сыном. Спустя два года он женился на японке Куниэ. Во втором браке у звезды родились две дочери.

Виктор Старухин с первой женой Еленой. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

В 1952 году Виктор Старффин был признан лучшим бейсболистом Японии и внесен в сборную всех звезд страны. В 1955 году он завершил спортивную карьеру. Число его побед замерло на отметке в 303 матча. Он стал первым игроком в японском бейсболе, которому удалось достичь этой отметки.

У Виктора Старффина остался сын и две дочери. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

Легендарный питчер оказался ненужным на тренерском поприще. Старухин пытался зарабатывать съемками в кино, но в итоге многодетную семью пришлось тащить на себе жене. Виктор погиб в 12 января 1957 года – его автомобиль столкнулся с поездом. По неподтвержденной информации, Старухин был за рулем в нетрезвом виде. Ему было всего 40 лет.

Старухин считал себя японцем, но так и не получил гражданство. Ему отказали дважды. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

НАСЛЕДИЕ СТАРУХИНА

Дальние родственники Виктора Старухина живут на его исторической родине – в Нижнем Тагиле. Впервые они узнали о знаменитом предке в 2003 году. Тогда звонок представителей японской телекомпании прозвучал, как афера.

Старухин задумывался о том, чтобы дойти до 350 побед в карьере. Но остановился на 303. Фото: выставка Икуру Куваджима в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале

Олег Старухин является правнуком Михаила Старухина, который был родным братом Константина Федотовича.

- Мне позвонили и сказали, что японское телевидение снимает фильм о легендарном бейсболисте, что это мой родственник, - вспоминает Олег Старухин. – Я рассказал об этом своему другу, посчитал это разводом от мошенников. Через две недели снова звонок – японская делегация едет из аэропорта Екатеринбург к нам в гости. Я все равно был уверен, что это розыгрыш или обман. А потом весь двор наблюдал, как из микроавтобусов выходят операторы с огромными камерами и микрофонами. Так мы и узнали, что являемся родственниками известного питчера.

В 2015 году Элизабет Старффин приехала в гости к дальним родственникам. Фото: предоставлено Олегом Старухиным

Воссоединение двух совершенно разных Старухиных произошло в 2015 году, когда дочь Виктора Элизабет приехала на Урал. Она живет в США, а ее сестра Наталья – в Японии.

- Элизабет занимается оказанием помощи пожилым людям, содержит гостевой дом для пенсионеров, так же вместе с сыновьями содержат ферму, на ней занимаются разведением питонов, - делится Олег Старухин. – Мы очень рады знакомству с ней. Теперь поддерживаем общение, поздравляем друг друга с праздниками.

Дочь великого питчера давно мечтала познакомиться с семьей Старухиных. Фото: предоставлено Олегом Старухиным

Узнать о легендарном бейсболисте теперь можно не только из Википедии. В этом году в Нижнем Тагиле открылась выставка японского художника Икуру Куваджима, посвященная Виктору Старухину. Проект был представлен в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

- Историю Виктора Старффина в Японии знают многие. Там нет бейсболиста, который бы не слышал о нем. В юности я был уверен, что он американец. Лишь спустя много лет я узнал, что он из Нижнего Тагила. Как должны были сойтись звезды, чтобы я оказался на его родине?! У него не только выдающаяся карьера, но и очень трудная судьба. Он всю жизнь считал себя японцев, но так и не получил гражданства. В его честь назван стадион в городе Асахикава, - говорит Икуру Куваджима.

Помимо архивных снимков на выставке представлены японско-тагильские коллажи, показывающие воображаемые сюжеты возвращения Виктора Старффина обратно на родину, которую он покинул с родителями во время гражданской войны.

КСТАТИ

Летом 2021 года в Нижнем Тагиле открыли бейсбольное поле имени Виктора Старухина.