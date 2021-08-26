Эксперт партии «Новые люди» Артем Соловейчик: «Нам нужен новый нестандартный подход к обучению»

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В Екатеринбурге 25 августа прошла встреча эксперта по образованию партии «Новые люди» со специалистами в сфере образования. Среди приглашенных были: Мария Калужская, заместитель директора экспериментальной школы «Корифей», педагог, сторонница партии «Новые люди» Ирина Виноградова, а также и Андрей Ларионов преподаватель компьютерной графики в колледже города Заречный.

На повестке стоял вопрос о том, как изменить в лучшую сторону систему образования. Какие проблемы сегодня стоят перед учителями, родителями, школьниками, студентами и, какие пути их решения существуют. К слову, Артем говорит об этом не только в Екатеринбурге, но и в других городах России. Именно с этой целью он затеял путешествие на бирюзовом автомобиле от Москвы до Владивостока.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Школе нужна свобода

- Когда у страны были серьезные экономические проблемы, школы были свободные. Сейчас мы уже два десятилетия живем в стабильной стране, у нас красивые школы, почти везде есть туалеты, но свободы в школе стало меньше, - считает Артем Соловейчик. – У учителя нет авторской позиции. А как такой учитель может воспитать свободных и самодостаточных людей? Легче управлять послушными детьми, а не свободными. Поэтому нужна смелость родителей и педагогов, которые будут работать в школе со свободными учениками.

По словам спикеров, обеспечить свободу в школах позволит отказ от предметного подхода. Кроме того, в образовательные программы надо вводить досуг, прямое общение и игровые формы обучения.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Давайте мыслить не предметами, а интересными программами, мероприятиями. Можно устраивать тематические дни со спикерами, марафоны. Школьная жизнь должна насыщаться внеучебной деятельностью, чтобы дети сами выбрали себе занятия, – предлагает Мария Калужская.

Преподаватель компьютерной графики Ларионов Андрей считает, что свобода связана с современными технологиями, которые расширяют границы обычного.

- Мы активно вводим цифровизацию. Нынешнее поколение связано с телефонами, а современный подход повышает вовлеченность учеников. Это онлайн викторины, конкурсы, и обязательно работа на современных экранах вместо обычных школьных досок, – добавляет Ларионов.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Бюрократия – проблема современного образования

Еще одна проблема, которую выделил Артем Соловейчик – это бюрократия в школах. Кипы бумаг, огромный массив отчетов, который не имеет отношения к педагогам и к образованию… Во всем этом преподаватели буквально погрязли. О каком же тогда досуге идет речь?

- Когда все системы созавтсимы, тогда показательность работы вынуждает верхние уровни иерархии запрашивать документы, – объясняет спикер.

Ирина Виноградова в свою очередь предложила кардинально иной формат обучения – модульный. Речь о возможности менять список взаимосвязанных предметов через несколько месяцев и возвращаться к нему после изучения других предметов. Таким образом, это поможет снизить нагрузку и распределить ее более правильно.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Образование стало фабричным процессом. Чтобы это исправить, нужен новый нестандартный подход к обучению. Готовы ли к этому люди? – задается вопросом Артем Соловейчик.