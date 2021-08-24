Ночь кино 2021: программа, фильмы, билеты

Ночь кино в Екатеринбурге пройдет на 8 площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночь кино 2021 в Екатеринбурге – это прокат трех фильмов-рекордсменов российского кинематографа прошлого и нынешнего года на восьми площадках города.

Что посмотреть: «Конька-Горбунка», снятого Олегом Погодиным, «Пальму» Александра Домогарова и «Огонь» Алексея Нужного. Первый фильм – фэнтези по одноименной сказке, второй – приключения овчарки по кличке Пальма, брошенной хозяином в аэропорту, ну, а третий посвящен актуальной теме борьбы с лесными пожарами и героям этой «битвы».

Где:

1. Дом кино – ул. Луначарского, 137

2. ТЦ «Мега» – ул. Металлургов, 87

3. Кинотеатр в «Парк Хаусе» – ул. Сулимова, 50, 3 этаж

4. Кинокультурный центр в ТЦ «Омега» – пр. Космонавтов, 41, 4 этаж

5. Кинотеатр в молле «Гранат» – ул. Амундсена, 63, 3 этаж

6. Концертный зал культурно-досугового центра «Дружба» – ул. Бардина, 21б

7. Фильмофонд области – ул. Блюхера, 4

8. Здание кинотеатра «Заря» – ул. Баумана, 2

Организаторы хотят повысить интерес к советским фильмам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в программе Ночи кино 2021 в Екатеринбурге: лекции и мастер-классы, лотерея, киноквиз. В Доме кино запланирована выставка спасательного оборудования и встреча с представителями регионального МЧС.

Будут открыты фотозоны, можно будет сфотографироваться с Иваном Дураком.

Организаторы Ночи кино 2021 в Екатеринбурге хотят повысить интерес к советским фильмам.

– Согласитесь, кино на большом экране — это другой эмоциональный опыт, – добавил генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

Когда: 28 августа 2021 в 20:00

Вход: бесплатно

Напомним, Ночь кино 2021 в Екатеринбурге собирает зрителей в шестой раз.