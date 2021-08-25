Екатеринбург вырвется из автомобильной пробки на подножке трамвая

Современный трамвай может быть быстрым, комфортным и экономичными - при правильной расстановке приоритетов со стороны города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы понять, как сложно добираться жителям Екатеринбурга к их ближайшим соседям из города-спутника Верхняя Пышма, достаточно открыть карты в интернете. Все красное: утром и вечером дороги стоят.

- С утра жители Верхней Пышмы едут на госслужбу в Екатеринбург, а жители Екатеринбурга спешат на работу в коммерческие предприятия Верхней Пышмы. Вечером они отправляются домой в обратном направлении. И все эти 10 километров направлений превращаются в сплошную пробку, - объясняет "Комсомолке" заместитель главы города по вопросам транспорта Алексей Бубнов.

Что самое любопытное, с каждым годом ситуация усугубляется стремительным развитием Верхней Пышмы.

- В Верхней Пышме находится штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании, которая развивает свой бизнес, формирует новые проекты, строит между Екатеринбургом и Верхней Пышмой новый жилой район. В Пышме даже своя филармония вот-вот появится. Безусловно, все это привлекает жителей столицы Урала и его гостей, - рассказывает местный архитектор-урбанист Владимир Злоказов.

Понятно, что при таком динамичном развитии города-спутника транспортные потоки будут расти еще больше. Ясно, что ждать появления каких-то принципиально новых видов транспорта времени нет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ситуацию предвидел, и еще весной в рамках программы по комплексной модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, разработанной по поручению президента России подписал с ООО "Верхнепышминский трамвай" концессионное соглашение по реализации нового проекта, который должен принести региону налоговые поступления в бюджет до 600 млн рублей до 2030 года, сроком на 11 лет.

На помощь жителям Свердловской области пришла российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которая инвестирует различные проекты, которые служат на благо развития экономики России. Она и взялась профинансировать создание инфраструктуры для трамвайной линии в Свердловской области по маршруту "Екатеринбург - Верхняя Пышма". Соглашения в общей сложности на 1,8 млрд рублей подписаны группой с ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочернее предприятие компании "Мовиста регионы").

"ВЭБ.РФ предоставит кредит в размере 1,428 млрд рублей, а АО "ИнфраВЭБ" - мезонинный заем - 384 млн рублей. Соглашения предусматривают, что "Мовиста регионы" построит высокотехнологичное депо и пути в Верхней Пышме, а также закупит 11 трамваев для курсирования по маршруту "Екатеринбург - Верхняя Пышма", - сообщили в пресс-службе корпорации.

- Современный трамвай может быть быстрым, комфортным и экономичными - при правильной расстановке приоритетов со стороны города. Возрождение электротранспорта - важнейшая задача городского развития, - цитирует пресс-служба заместителя председателя ВЭБ.РФ - члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна.

Трамваи на указанном маршруте будут не просто комфортными, но и скоростными. Они принесут предприятиям Екатеринбурга и Верхней Пышмы дополнительные рабочие места, а новый современный район между городами не будет задыхаться от автомобильного смога.

- Сегодня регулярное современное сообщение между муниципалитетами фактически отсутствует. Поэтому строительство трамвайной линии - это отличный проект со всех точек зрения. Ведь и жители, и гости Екатеринбурга тоже любят ездить в Верхнюю Пышму, потому что там находится самый крупный (площадь более 8 гектаров) в регионе Музей военной техники Уральской горно-металлургической компании. Это крупнейший проект еще в 2011 году получил статус Общественного филиала Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, - отметил в беседе с корреспондентом "КП" президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Он также подчеркнул, что ВЭБ - серьезный партнер, а стоящие у истоков проекта люди - профессионалы "очень высокого уровня". Кстати, это не первый "трамвайный" проект ВЭБа. При его поддержке идет масштабное обновление трамвайной инфраструктуры в Таганроге. В этом приморском городе более половины населения пользуется исключительно трамваем и ждут с нетерпением, когда на обновленных путях появятся 10 новых, комфортных и скоростных трамваев. Детали развития электротранспорта вместе с ВЭБом прорабатывают и в Нижнем Новгороде.

Проект в Екатеринбурге довольно интересный, это редкий пример строительства новой трамвайной линии в современной России, да еще и в пригород - отмечает специалист по транспортному развитию территорий Института территориального планирования "Урбаника" Илья Резников. «Понятно, что линия будет пользоваться спросом еще и потому, что нормальной железной дороги в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга не идет», - отмечает он. Эксперт указывает и на возможность расширения этого проекта - с прокладкой линии большей протяженности в городе.