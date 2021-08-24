Как могут реконструировать Литературный квартал в Екатеринбурге

Вид на возможное литературное кафе. Фото: S&P

В Екатеринбурге собираются переделать Литературный квартал, где расположены музеи уральских писателей. Для этого архитекторы разработали четыре совершенно разных концепции того, как он может измениться. Выбрать один из вариантов предлагают жителям города. Проголосовать можно на официальном сайте мэрии до 31 августа — просто поставить галочку за один из четырех вариантов.

- Планируется, что уже к концу этого года будет разработано техническое задание и составлена проектно-сметная документация, а к реализации специалисты приступят в следующем году, - сообщают в администрации города.

Рассказываем и показываем, как архитекторы предложили изменить Литературный квартал.

ДВИГАЮЩИЕСЯ СКУЛЬПТУРЫ КОНЬКА-ГОРБУНКА И ЖАР-ПТИЦЫ

Первый вариант — превратить литературный квартал буквально в современный мультимедийный центр для библиофилов, то есть тех, кто любит книги. Сделать это хотят, связав все площадки в квартале, имеющие отношение к литературе, при помощи перголы - такой длинной навесной конструкции.

Общий вид Литературного квартала. Фото: S&P

- Это архитектурный элемент, который извиваясь проходит через весь парк точно также как сюжетная линия проходит через роман, - говорят авторы концепции из архитектурного бюро S&P. - Она меняет форму от простого растения, поддерживающего беседку до элементов освещения и входных ворот, становясь частью составляющих парка, таких как литературное кафе и летняя библиотека.

Информационный центр, где можно купить билеты в театр, например. Фото: S&P

Эта же самая пергола, например, будет поддерживать новую мембранную крышу у существующего амфитеатра. Из нововведений — в квартале появится площадь Конька-Горбунка, где разместится сухой фонтан и двигающиеся деревянные скульптуры героев русских сказок. Также авторы предлагают сделать дизайн «чувствительный к воде». В благоустройстве квартала используют поверхности пропускающие воду, а вдоль улиц создадут дождевые сады — они будут собирать воду от дождей в подземные резервуары, чтобы поливать ею посадки во время засухи.

Площадь Конька-Горбунка. Деревянные скульптуры будут двигаться. Фото: S&P

Улицы Пушкина и Пролетарскую сделают пешеходными бульварами. А на Толмачева и Первомайской введут меры успокоения дорожного трафика. Кроме того на Толмачева появится липовая аллея. Периодически раз или два в месяц она будет закрываться для движения транспорта, чтобы проводить здесь фестивали.

ПОДЗЕМНАЯ БИБЛИОТЕКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ КАФЕ

Авторы второй концепции из архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» предлагают полностью освободить квартал от заборов и проложить новые пешеходные дорожки, так чтобы от проспекта Ленина до ККТ «Космос» горожане ходили именно через Литературный квартал.

Вид на старинный дом Марии Алексеевой, первой жены писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

Также по их концепции в квартале заменят 208 ослабленных деревьев и кустарников, сделают вечернюю подсветку парка и реконструируют летнюю эстраду — опустят амфитеатр на 1,5 метра и уберут у него ракушку. Вместо нее над сценой появится волнообразный навес.

Двор в доме писателя Ф.М. Решетникова. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

Но, пожалуй, самое ключевое изменение, предложенное архитекторами — сделать под Литературным кварталом подземное сооружение, в котором разместятся выставочный зал, библиотека, книжный магазин с букинистическим отделом, литературное кафе и лекционный зал. Авторы отмечают, что рельеф участка от улицы Толмачева до Пролетарской, на котором перепад высоты достигает 4,5 метров, позволяет сделать это, не навредив историческому облику квартала.

Центральная аллея парка. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

Вход в это подземное здание будет устроен со стороны улицы Пролетарской. Также под территорией аллеи у Храма-на-Крови планируют сделать подземный паркинг. При этом зеленый участок аллеи сохранится.

СЦЕНА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЭТОВ И КАБИНЕТЫ БЕЗ СТЕН

По концепции архитектурного бюро «Плотинка» Литературный квартал может превратиться в своеобразный открытый музей, на территории которого будут проводиться различные выставки. Тропинки между музеями украсят арками и чашами с водой. Появится буккроссинг — место, где можно оставить свою книгу и взять чужую.

Так может выглядеть амфитеатр. Фото: АБ «Плотинка»

Сильно изменится зрительный зал в амфитеатре — среди сидений, например, будут высажены деревья-крупномеры. За счет своих крон и листьев они создадут над зрителями что-то вроде зеленой кровли.

Фото: АБ «Плотинка»

По концепции, появятся в квартале и своеобразные кабинеты для коворкинга. Но это не коробки, а уединенные уголки среди деревьев, где можно на свежем воздухе поработать, сидя за столом.

Еще из интересного — в квартале появятся лежаки и деревянные настилы, чтобы было где подождать начала спектаклей. В одном из уголков построят иммерсивный театр для поэтических вечеров — небольшой помост со стеной и подиум с ящиками, куда можно будет убирать мобильные сиденья после завершения вечера.

Площадь Литературного квартала. Фото: АБ «Плотинка»

ТЕРРАСЫ И ЧАЙНЫЙ ДВОРИК

Согласно этой концепции от «Брусники» квартал может стать «Открытым садом».

- Концепция поддерживает существующий характер сада за счет включения растений, действующих на чувства человека. Палитра предлагаемого озеленения представлена местными растениями Урала и создаст наиболее динамичные пейзаж и устойчивую экосистему, - рассказывают авторы идеи.

Вид на один из павильонов квартала. Фото: ООО «Брусника»

Вместе с благоустройством квартала будет создан сервис, чтобы любой мог забронировать в нем площадку для какого-нибудь культурного мероприятия — шахматного турнира, просмотра кино, поэтического вечера...

Музейный дворик. Фото: ООО «Брусника»

Также в квартале сделают террасы для отдыха, смотровые и игровые площадки. А среди точек притяжения запланированы летний театр, площадь поэзии, плодовый сад и чайный дворик.

Тихий сад. Фото: ООО «Брусника»