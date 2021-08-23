«Боялись, как сын отреагирует на папу в коляске»: история лучника Антона Зяпаева, который выступит на Паралимпиаде в Токио

Наталья описывает Антона как целеустремленного, умного, грамотного интеллигентного человека. Фото: предоставлено тренером Натальей Поддубной

В этом году в Токио с 25 августа по 5 сентября пройдет Паралимпиада. На ней выступят 16 свердловских спортсменов. Среди них - 45-летний стрелок из лука Антон Зяпаев, который будет выступать в команде спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. О трагедии, которая заставила Антона пересесть в инвалидное кресло и его неудержимой воле к победе, «КП-Екатеринбург» рассказала его супруга Наталья Зяпаева.

«ЗАКРЫЛ СОБОЙ СЫНА»

Травма, после которой Антон Зяпаев пересел в инвалидное кресло, случилась еще в 2010 году.

- Это произошло в Санкт-Петербурге. Я была там по работе, а Антон с сыном приехали ко мне. Мы подходили к моему офису, что-то замешкались. Антон в этот момент наклонялся к сыну, чтоб взять его за руку, как вдруг на него и на нашего сына с крыши упала глыба льда. Получилось, что Антон, закрыл собой сына, - рассказывает его супруга Наталья.

С ней они познакомились в спортивном студенческом лагере в 1996 году, она была отдыхающей, а он спортсменом, который приехал на сборы. Сейчас у них трое детей, младшему ребенку уже 15 лет.

- В тот день от удара пострадало все его тело. Благо он наклонился, и голова осталась цела, - вздыхает Наталья. – После продолжительного лечения Антону потребовалось еще четыре месяца реабилитации. Первое время, конечно, было тяжело. Казалось, что вот-вот все закончится, он встанет и пойдет. Мой муж всегда был очень активным и энергичный, а тут он просто сел в инвалидное кресло. Это было страшно. Когда пришло осознание всей серьезности ситуации, Антон дал слабину и спросил: «Зачем я тебе такой нужен?» Но я ему сказала все, что думаю по этому поводу, и он взял себя в руки. Он всегда мечтал, что кем-то станет. Он всегда был кем-то.

В тот момент Антон получил поддержку не только от жены, но и от детей.

- Наши старшие девочки всегда относились с пониманием, помогали и мне, и отцу, - добавляет Наталья. - А вот младшему сыну было всего 3 годика. Мы боялись, как он отреагирует, увидев папу в коляске. А он сел к нему на колени и поехал вместе с ним.

Фото: "Твиттер" паралимпийского комитета России

«СМОТРИ, Я БУДУ ПЕРВЫМ!»

-До травмы он всегда занимался каким-то спортом, сначала лыжными гонками, потом хоккеем ветеранским, для него это было очень важно, – продолжает Наталья Зяпаева. - Антон всегда стремился к победе. Это я знаю еще со студенческих времен. Он всегда говорил – «Смотри, я буду первым!» Дух соревнования в нем всегда был очень ярко выраженным.

С 2011 года после реабилитации Антон начал пробовать снова заниматься спортом. Сначала – керлингом. Вместе с командой они выезжали на соревнования и даже стали чемпионами России в составе четырех человек.

Потом начал пробовать себя в стрельбе из лука.

- На стрельбу его пригласил один из спортсменов, а потом он пришел на занятия и с тренером у них завязались хорошие отношения, - делится Наталья. - Они начали ездить на соревнования, и он стал побеждать.

«НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ПРОТИВНИКА»

Сейчас жена и дети Антона поддерживают его на всех местных соревнованиях, а во время Паралимпиады они будут болеть за папу из дома.

-Он столько к этому шел и стремился, у него обязано все получится, я верю в победу, – говорит Наталья про Паралимпиаду в Токио.

Поддерживает своего подопечного и тренер Наталья Поддубная. Антон ее первый подопечный, кому удалось попасть на такие серьезные соревнования.

- В 2016 году был составлен план, по которому мы вместе с Антоном и двигались. Сегодня выполнены все пункты этого плана, спортсмен готов физически, эмоционально и психологически. У него есть ресурс для достижения лучшего результата, - говорит наставница Антона Зяпаева. - С ним очень легко работать. Он понимает физику и математику, понимает техническую сторону выстрела. Он разбирается в луке, поэтому мы все моменты обсуждаем досконально с учетом знаний физики, математики, физиологии спортсмена.

Наталья описывает Антона как целеустремленного, умного, грамотного интеллигентного человека.

- На Паралимпийские игры приезжают лучшие спортсмены со всего мира, поэтому нельзя недооценивать ни одного спортсмена, - делится с нами Наталья Поддубная. - Паралимпиада - это игры не только техники и оружия, но и нервов и эмоциональности. Нужно как в упряжке держать свои эмоции, быть расчетливым. Выходить на рубеж нужно с правильным настроем - только на попадание в центр.