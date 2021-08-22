На байке в свадебном платье: жених и невеста устроили мотозаед в Екатеринбурге

Дамир и Алина познакомились в августе 2020 года на сайте знакомств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На белоснежном мотоцикле красуется два обручальных кольца. О том, что водитель байкер, говорит лишь кожаный жилет, надетый поверх белой рубашки. А вот его спутница и вовсе в платье с фатой. Все как у классической невесты, даже подвязка на ноге виднеется. Свадебным мотозабегом решили отметить торжество Дамир Зигангиров и Алина Никонова из Екатеринбурга. Погулять на свадьбе пригласили и «Комсомолку».

«СРАЗУ ПОНЯЛИ, ЧТО СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»

Дамир и Алина познакомились в августе 2020 года в интернете на сайте знакомств. Обоим тогда было по 36 лет. Он жил в Пышме, а она в Челябинской области. Почти два месяца будущие молодожены только переписывались. А затем решили встретиться.

Дамир с детства мечтал устроить байкерскую свадьбу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Впервые мы увиделись лично в октябре 2020 года. Я приехала в Пышму к сестре, и Дамир предложил увидеться, - вспоминает Алина. – Я когда его увидела, сразу поняла, что он мой человек, с ним я всегда ощущаю себя очень спокойно и хорошо.

- Меня как-то сразу притянуло к Алине, а ее ко мне, потому что мы во многом схожи. Она во всем меня поддерживает, ей нравятся мои увлечения, - добавляет жених.

С той встречи Дамир и Алина поняли, что им хочется быть вместе. Чтобы меньше чувствовать расстояние между городами, они каждый день созванивались по видеосвязи. Но Дамиру этого показалось недостаточно. И он решил победить расстояние, сделав Алине предложение.

Дамир вовлек Алину в любимое мотодвижение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ СРАЗУ СОГЛАСИЛАСЬ ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

Правда, приняла она его далеко не сразу. Влюбленные встречались почти год на тот момент, когда Алина, наконец, решилась ответить «да».

- Он мне начал делать предложения еще с января, да только по видеосвязи, а я ничего не отвечала, говорила, вот лично скажешь мне, тогда посмотрим. И только в июле он набрался смелости и сделал мне предложение, глядя в глаза, - с улыбкой вспоминает Алина. – Кончено, я ответила «да»!

Но свадьба, по словам возлюбленных, все равно получилась очень спонтанной.

- Мы расписались 31 июля очень неожиданно. Сначала вообще хотели подготовиться и в сентябре сыграть свадьбу. Но в итоге обстоятельства так сложились, что на саму регистрацию мы вообще никого не звали, просто пришли вдвоем и расписались. Потом поехали в деревню к родственникам, с ними отметили, - рассказывает Дамир.

Традиция проводить свадьбу на мотоциклах зародилась в байкерской тусовке очень давно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот уже основную часть празднования молодожены решили отметить в давней байкерской традиции.

«СЫГРАТЬ БАЙКЕРСКУЮ СВАДЬБУ - МЕЧТА ДЕТСТВА»

Дамир состоит в байкерском мотоклубе и на постоянной основе катается на мотоцикле уже около 6 лет. Но впервые он сел на байк еще в 11.

- В детстве я ездил на байке по деревням. Потом, когда работал в автошколе и обучал на категорию «А», мне выдали рабочий мотоцикл. Но собственный байк я купил лет шесть назад, и после этого периодически стал ездить. А последний год мы вместе с Алиной везде катаемся, без нее мне уже ездить не нравится, - улыбается Дамир.

- Может вам коляску прикрепить к мотоциклу? – советуя я.

- Вот когда дети будут, тогда и коляску приделаем! – смеются молодожены.

Кстати, именно Дамир вовлек Алину в любимое мотодвижение. Сама она ездить пока боится и на права категории «А» пока сдавать не планирует. Но когда Дамир предложил сыграть байкерскую свадьбу, невеста доверилась ему и охотно согласилась на эту авантюру.

- Мы хотели отметить свадьбу необычно, как-то по-особенному. А я с самого детства мечтал стать байкером и сыграть настоящую байкерскую свадьбу, - радостно рассказывает жених.

Традиция проводить свадьбу на мотоциклах зародилась в байкерской тусовке очень давно. Вариаций может быть несколько. Если свадьба проходит в рамках какого-то байкерского фестиваля, то она включает в себя официальную часть.

- На байк-шоу всегда проводятся байкерские свадьбы, - рассказывает байкерша Наталья. - Например, на байк шоу мотоклуба «Черные ножи» жениху и невесте вручают сертификаты, в которых молодожеы расписываются, стоя возле красивой арки. Все, как в американских фильмах.

Такие свадьбы проходят, как и сами байкерские фестивали, каждый год. Но в 2021 году это событие было отменено из-за пандемии.

Байкерская свадьба вне байк-шоу проходит так: гости собираются в назначенном месте, украшают свои мотоциклы. Затем выстроившись в колонну, устраивают шумный мотозабег до места празднования, где начинается настоящая «гулянка». Во время празднования байкерской свадьбы в Екатеринбурге обязательным элементом является остановка у стелы Европа-Азия. Наши молодожены до туда тоже прокатились, а дальше направились на озеро Балтым.

Горько! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам мотозабег выглядит очень эффектно. Возлюбленные едут на шикарном белоснежном мотоцикле во главе колонны из десятка других байков, специально украшенных к свадьбе. За рулем этих байков близкие друзья Дамира и Алины. Все гудят, кричат поздравления и радуются за молодых. А влюбленные мчат навстречу летнему ветру и счастливому будущему.