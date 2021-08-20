Пассажир погиб: в Екатеринбурге женщина за рулем иномарки влетела под «КАМАЗ»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

19 августа в Екатеринбурге 37-летняя женщина за рулем иномарки Renault Sandero устроила смертельную аварию, влетев под «КАМАЗ», который стоял на обочине. Авария произошла на улице Сулимова примерно в 23:35. По предварительной версии автоинспекторов, женщина не обеспечила контроль за движением своего автомобиля.

- В результате происшествия 44-летний мужчина – пассажир автомашины Renault Sandero погиб на месте ДТП, женщина – водитель госпитализирована в ГКБ № 23, сейчас за ее жизнь борются медики, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель «КАМАЗа» рассказал, что убирал улицу на своей машине, он остановился в районе дома № 23 по улице Сулимова, но неожиданно почувствовал сильный удар в заднюю часть грузовика.

Про 37-летнюю владелицу иномарки известно, что она имеет четырехлетний водительский стаж, в момент столкновения она была пристегнута ремнем безопасности.

Инспекторам ДПС предстоит определить, из-за чего именно произошла авария, а экспертиза покажет, в каком состоянии были водители в момент столкновения.