Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона «Рудник» г. Учалы

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в микрорайоне «Рудник» г. Учалы построило дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировало новую водонапорную башню. Работы были выполнены на основании обращения жителей, администрации ГП г. Учалы и по согласованию с МУП «Учалыводоканал». Общая стоимость модернизации системы водоснабжения составила 14,5 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

- На сегодняшний день все решения, которые были приняты по модернизации водопроводных сетей, комбинатом выполнены, положительным результатом проведенной работы стало бесперебойное водоснабжение микрорайона, - отметил заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.

Монтаж нового водопровода специалисты ремонтно-монтажного управления (РМУ) Учалинского ГОКа производили на восьми улицах – всего было уложено порядка 3,5 км полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 160 мм. Дополнительная ветка позволила закольцевать водопроводные сети микрорайона, нормализовать давление в трубах и обеспечить стабильное водоснабжение потребителей.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

- К строительству мы приступили в конце апреля, работали и в выходные, когда это было необходимо. Часть участков трассы проходила по скалистому грунту – привлекали тяжелую технику. В запланированные сроки работы были завершены, и на первых четырех улицах водопровод был запущен в июне, - рассказал начальник участка по ремонту и монтажу инженерных систем РМУ Вадим Гришакин.

Строительно-монтажные работы по прокладыванию сетей проводились без отключения потребителей. По окончанию монтажа водопровода работники РМУ благоустроили территорию и приступили к установке современной водонапорной башни рядом с действующим водонапорным сооружением.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

- Хотелось бы отметить, что комбинат не просто установил новую башню, но и огородил территорию по периметру, теперь доступ сюда посторонним закрыт. Думаю, после реконструкции старой водонапорной башни все наболевшие вопросы с водоснабжением микрорайона мы снимем, - подчеркнул глава администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

Емкость новой водонапорной металлоконструкции высотой 25 м составляет 160 м3 и служит дополнением к действующей башне. Это обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети. После ввода новой башни в эксплуатацию запас воды увеличился в два раза и перебои в водоснабжении прекратились.

Фото: предоставлено пресс-службой УГМК

- Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не то что на полив, даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады! - поблагодарила комбинат жительница микрорайона «Рудник» Галина Харисова.

Осенью Учалинский ГОК планирует провести также реконструкцию старой водонапорной башни: будет заменены емкость, трубопровод, электрические сети, заложены окна – для исключения теплопотерь. Взамен деревянной конструкции в верхней части башни смонтируют утепленную металлокаркасную. К работам планируется приступить после окончания поливочного сезона.