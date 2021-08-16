Екатеринбурженка, оказавшаяся в затопленной Анапе: «Больше суток не было ни электричества, ни питьевой воды»

Дождь, град и сильный ветер обрушились в прошедшие дни на Краснодарский край. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Череда прошедших ливней превратили курорты Краснодарского края в зону бедствия. В некоторых населенных пунктах вода поднимается, чуть ли не до пояса. И это в разгар туристического сезона, когда многие полетели туда на отдых. Люди надеялись на солнце, а попали под тучи. Среди них оказалась и жительница Екатеринбурга Юлия Заборова, прилетевшая в Анапу в пятницу.

- Был сильный ветер, дождь лил. Фактически мы попали в тайфун, в непогоду. Из-за этого самолет около часа кружил над аэропортом, прежде чем сесть, - рассказывает «Комсомолке» Юлия. – Потом еще застряли в самом аэропорту, потому что не было машин, чтобы уехать. Такси вызвать было невозможно.

В итоге за Юлией приехали друзья, проживающие в селе Витязево, что под Анапой.

Из-за непогоды самолет, на котором в Анапу летели жители Екатеринбурга, около часа кружил над аэропортом. Фото: Юлия Заборова

- Нам повезло. По дороге от аэропорта мы раньше свернули, а там дольше автомобили стояли в огромных пробках, так как дорога была размыта и оцеплена – дамбу смыло, - вспоминает Юлия. – Мы сами живем в доме в частном секторе. Больше суток были без всего. Нет электричества и воды нет, так как насосы не работают. Идешь в магазин, чтобы купить воду для питья, а там кассовые аппараты не работают – расчет только наличными. Пришлось подавать дополнительную заявку, чтобы нам вернули электричество, потому что очень много аварийных поломок. Все бригады заняты.

Неподалеку от Витязево находится детский лагерь, куда поехал отдыхать сын Юлии. По словам екатеринбурженки, он оказался в зоне подтопления.

- Сын звонил, говорил, что на первом этаже у них по пояс было воды. Детей никуда не выпускают, ни купаться, ничего. Но особых проблем у них не было. Поэтому их не эвакуировали как детей из другого детского лагеря, куда мы хотели отправить сына изначально.

В понедельник над Анапой впервые выглянуло солнце.

- Впервые, как приехали, попробуем до пляжа сходить сегодня. Там, говорят, все размыло, так что особого повода иди туда не было, - говорит Юлия. – Сейчас погода улучшается, что радует. Правда, тучи снова появляются на небе. Рассчитываем, что погода окончательно наладится. Есть надежда.