Водитель отказался от медосвидетельствования Фото: скриншот с видео

В городе Асбесте Свердловской области накануне вечером, 13 августа, произошло серьезное ДТП. Водитель Mercedes Benz так спешил, что не заметил троих человек, переходивших дорогу на проспекте Ленина, и сбил их. По словам очевидцев, он был пьян. При этом он отказался от медосвидетельствавания.

- На 40-летнего водителя Mercedes Benz составлены материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, непредоставление преимущества пешеходам, управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло на проспекте Ленина Фото: УГИБДД по Свердловской области

С места ДТП в больницу №1 госпитализировали всех трех пешеходов. 23-летняя девушка получила перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб грудной клетки и ног. 27-летний мужчина доставлен в больницу с ушибленной раной головы, грудного и поясничного отделов позвоночника и закрытым перелом голени. Сильнее всех пострадал 33-летний мужчина. С множественными травматическими повреждениями он сейчас находится в реанимацию.

Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, как оказывают помощь пострадавшим и слышно, что очевидцы переживают, что водитель может уйти от ответственности. Они даже просят инспекторов ГИБДД взять на медосвидетельствование водителя кого-нибудь из свидетелей. Видео прерывается, когда горожане обсуждают, что кого-то из очевидцев все-таки посадили в служебную машину.