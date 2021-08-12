В Екатеринбурге впервые за три года расцвел дьявольски красивый и дурно пахнущий цветок

"Дьявольский цветок" не цвел три года. Фото: Евгений Савицкий

В Ботаническом саду УрО РАН спустя три года зацвел цветок, который в народе называют «Дьявольский язык», «Змеиная пальма», «Трупный цветок». Научное название цветка - аморфофаллус коньяк.

- Это довольно редкое явление. В последний раз у нас он цвел в 2018 году. В природе, наверное, это происходит быстрее, чем в оранжерее. Все зависит от условий, в которых он растет, солнца, питания, - объясняет научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий. - Цветок открывался в течение недели, и постепенно выходил из-под земли. Сам его черешок разворачивался неделю. Цветок выделяет маленькие капли, которые привлекают мух, но не содержит нектара для них.

В народе называют «Дьявольский язык», «Змеиная пальма», «Трупный цветок». Научное название цветка - аморфофаллус коньяк. Фото: Евгений Савицкий

Внешне цветок очень привлекателен. Но его «дьявольщина» в том, что он выделяет неприятный, даже тошнотворный запах. Поэтому, от посетителей его держат на небольшом расстоянии. Период цветения у аморфофаллуса коньяку всего две недели. Для того, чтобы зацвести, этому цветочку понадобилось несколько лет.

Кстати, не смотря на то, что в названии цветка есть слово «коньяк» с алкогольным напитком он не имеет ничего общего, хотя, за рубежом цветок используется для изготовления загустителя.

Его «дьявольщина» в том, что он выделяет неприятный, даже тошнотворный запах. Фото: Евгений Савицкий

- Его называют желатиновый цветок из - за того, что из цветка делают вещество подобное агар-агару (растительный заменитель желатина, который делают из водорослей – Прим.Ред.). Получается загуститель, который в дальнейшем используют в пищу, - рассказывает Евгений Савицкий.

Аморфофаллус коньяк выглядит экзотично. Растение размножается луковицами, внешне они схожи с гладиолусовыми. Черешок дьявольского цветка может достигать в высоту до метра. У растения есть, так называемое «покрывало». На днях, в Ботаническом саду расцвела и пассифлора. Именно из этого цветка появляется плод экзотического фрукта – маракуйи.