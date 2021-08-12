На Уралмаше незадачливый вор телевизора попался благодаря собаке по кличке Женева

Служебно-разыскная собака приехала вместе со следственно-оперативной группой. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция раскрыла квартирную кражу, произошедшую на Уралмаше. В этом силовикам помогла служебная собака по кличке Женева.

Ночью 11 августа в полицию обратился мужчина, снимающий комнату в общежитии на переулке Ершова. Он рассказал, что накануне из его комнаты пропал телевизор.

Комната находилась на первом этаже. Этим и воспользовался вор. Препятствие в виде москитной сетки похититель просто разрезал ножом. Схватив телевизор, незваный гость скрылся.

Приехавшая на вызов следственно-оперативная группа приняла решение использовать служебно-разыскную собаку.

Теперь вору, которого выследила Женева, грозит шесть лет. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Четвероногая «сотрудница» по кличке Женева уверенно взяла след и вскоре привела полицейских к одной из комнат в этом же общежитии. Проживающим в данном помещении оказался 30-летний грузчик продуктовой компании, неоднократно судимый за кражи и грабеж, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Женева уверенно взяла след вора. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Грузчик признался в краже и рассказала, что сдал телевизор в ломбард. На мужчину завели уголовное дело по третьей части статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в жилище). Теперь ему грозит до шести лет колонии. Сейчас мужчина под стражей.