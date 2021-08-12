Работали по всей области: двое молодых полицейских из Екатеринбурга оказались закладчиками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих полицейских из Екатеринбурга. 25-летние старшие лейтенанты МВД были пойманы с поличным в районе СНТ «Красная гора», именно там был спрятан муляж, имитирующий наркотическое вещество массой 200 граммов. Один из них работает участковым в Ленинском районе, второй – следователем в ОП №2.

- Задержанные дали показания. С апреля 2021 года они занимаются распространением закладок по Свердловской области. Покупали наркотики через дарк-нет. Обычно приобретали свертки по 100-200 граммов и делили их на несколько закладок, - пояснил «КП»-Екатеринбург инсайдер в силовых кругах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Примечательно, что на следующий день после задержания следователь МВД написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Он и его коллега по нелегальному бизнесу работали в ОВД с 2014 года.

Получить комментарий СУ СКР по Свердловской области на момент публикации не удалось.