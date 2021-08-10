На Урале пьяная мать с 4-месячным малышом отправилась за молоком и сбила на машине прохожего

Оказалось, что женщина никогда не имела прав, а авто принадлежало не ей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске пьяная мать вместе с четырехмесячным сыном поехала за молоком на чужой машине и сбила пешехода. Сотрудникам ГИБДД она объяснила, что перепутала педали. Момент ДТП попал на видео.

ЧП произошло накануне, 9 августа, около 10 часов в Первоуральске, на улице 50 лет СССР. За рулем автомобиля Hyundai сидела 35-летняя женщина. В какой-то момент она выехала на тротуар, сбила металлический забор и наехала на 32-летнего пешехода, который шел по тротуару. В итоге мужчина был госпитализирован с переломом ноги.

- Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, выявили у женщины-водителя признаки опьянения, что стало основанием для проведения освидетельствования, результат 1,130 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильнейшему опьянению, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Вместе с женщиной в автомобиле находился ее 4-месячный ребенок. К моменту появления инспекторов, мать держала его на руках. С учетом того, что в машине находилось детское кресло, сотрудники ГИБДД предполагают, что малыш ехал в нем. К счастью, во время ДТП ребенок травм не получил.

Выяснилось, что пьяная женщина ехала не на своей машине. Кроссовер принадлежит матери ее сожителя.

- Сама женщина пояснила, что пила пиво, поругалась с сожителем и поехала в магазин за молоком. Во время движения она перепутала педали и совершила ДТП, - уточнили в ГИБДД.

Как установили инспекторы, водительских прав мама ребенка никогда не имела. На нее составили административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. По этой статье водительнице грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, на нее составлен материал по статье за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. По ней женщине грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Помимо этого, женщину привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сейчас по факту ДТП идет дознание, по его результатам будет принято процессуальное решение.