Когда в Екатеринбург и Свердловскую область придет жара: прогноз погоды на неделю с 9 по 15 августа 2021

В выходные будет жарко - до +33 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области будет умеренно теплой. К концу недели придет жара. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре:

– Днем средняя температура воздуха составит +19...+24 градуса, по ночам ожидается до +9….+11 градусов. Существенных осадков в течение недели не ожидается. Жара придет в субботу, 14 августа. Воздух прогреет до +29...+31 градуса.

Публикуем предварительный прогноз погоды на неделю с 9 по 15 августа 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области.

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 августа 2021 в Екатеринбурге от сервиса «Гисметео».

В понедельник, 9 августа, дневная температура воздуха составит +23 градуса.

10 августа, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбург и Свердловской области ожидается до +21 градуса днем и до +12 – ночью. Аналогичная погода ожидается и 11 августа.

12 августа потеплеет до +23 градусов. В ночное время похолодает до +10 градусов.

13 августа, в пятницу, жители Екатеринбурга и Свердловской области ощутят существенное потепление, потеплеет до +27 градусов днем, а ночь сохранится прохлада до +11 градусов.

14 августа, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге и Свердловской области, будет самый жаркий день на этой неделе, жара достигнет +33 градусов. Ночью термометры покажут +16 градусов.

В воскресенье, 15 августа, будет +26 градусов днем и пройдет дождь. Это будет единственный день на неделе, когда пройдут осадки. Ночью температура воздуха составит +17 градусов.

В хорошую погоду горожане стремятся в парки и поближе к водоемам Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Прогнозу погоды на неделю с 9 по 15 августа 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: неделя будет теплая и с одним дождливым днем. Он выпадет на вторник, 10 августа. Небольшой дождь ожидается днем. В то же время температура составит всего +20 градусов тепла. В ночное время ожидается до +10 градусов.

11 и 12 августа в Екатеринбурге и Свердловской области, согласно прогнозу погоды на неделю, будет солнечно и +22...+24 градуса в дневное время, в ночное – плюс 9 – 10 градусов.

В пятницу, 13 августа, потеплеет до 27 градусов днем и +13 – ночью.

В субботу, 14 августа, придет жара. Согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге и Свердловской области, температура достигнет 30 градусов днем и +15 – ночью.

В воскресенье, 15 августа, термометры покажут +25 градусов днем и +13 – ночью. Осадков не ожидается.