В морге Нижнего Тагила родственникам дедушки, умершего от коронавируса, выдали чужое тело

Покойного привезли на прощание в закрытом гробу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле в морге родственникам умершего от коронавируса мужчины по ошибке выдали тело чужого человека. Шокирующей историей поделась подписчица местного сообщества «Инцидент. Нижний Тагил». По словам женщины, похороны проходили 5 августа. Покойного привезли на прощание в закрытом гробу, во время церемонии тагильчанка вместе со своей бабушкой заподозрили, что это не их дедушка. В окошке ящика они заметили чужую одежду.

- Мы совершенно другим цветом рубашку ему отправили! И в итоге мы все-таки решили настоять на том, чтобы при нас вскрыли гроб, дабы удостовериться, что тут нет какой-либо ошибки. Когда сотрудники открыли гроб, мы увидели, что там вообще не наш дедушка, а совершенно посторонний, незнакомый нам человек, - рассказывает Светлана.

Церемонию прощания пришлось прервать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После этого церемонию пришлось прервать и снова ехать в морг, чтобы разобраться, по чьей вине была допущена такая чудовищная оплошность, там признали свою ошибку и объяснили, почему так вышло. Как оказалось, покойных перепутали из-за очень похожих фамилий. Тело дедушки Светланы также приготовили на выдачу для похорон чужим людям.

В противном случае мы бы могли похоронить совсем другого человека и потом бы вот нам дедушка снился и ругался на нас, ему и нам бы было неспокойно. Просто и врагу не пожелаешь «побывать в нашей шкуре» и пережить все это, - негодует тагильчанка.

Женщина посоветовала всем быть предельно внимательными при получении тела в закрытом гробу, чтобы подобные ситуации не случались вновь.