У Пузырева есть взрослые дети и внучка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель «бешеной» Honda Владимир Пузырев обжаловал приговор Ленинского районного суда. В мае виновнику аварии на Фурманова, в которой пострадали двое взрослых и ребенок, назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Со дня ДТП (14 ноября) прошло без малого три года, но точка в деле до сих пор не поставлена. По пути на работу Пузырев выехал на тротуар и на полной скорости сбил пешеходов. Все пострадавшие получили тяжкие травмы, маленький Ваня Норицын стал инвалидом, а его маме удалили почку и селезенку.

С осени 2018 года Пузырев находится за решеткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это было ожидаемо, что Пузырев будет до победного подавать апелляцию, чтобы отменить приговор или добиться смягчения наказания, - объясняет отец пострадавшего мальчика Павел Норицын. – Наше участие в закрытом заседании не является обязательным, но я планирую прийти в суд.

Кроме этого Владимир Пузырев обязан выплатить 1,4 миллиона рублей Екатерине Норицыной, 2 миллиона рублей ее сыну, а третьему потерпевшему Андрею Медведеву – 1 миллион 450 тысяч рублей. Также 130 тысяч рублей за ущерб, причиненный управлению дорог Екатеринбурга. Вдобавок Пузыреву назначили 1 год ограничения свободы.

В ходе следствия выяснилось, что Владимир был лишен прав из-за врожденного заболевания. Однако позже он обманом получил дубликат водительского удостоверения.

Владимир Пузырев с семьей. Фото: СОЦСЕТИ

- О факте лишения судом права на управление транспортными средствами в связи с заболеванием подсудимый на первоначальном допросе умолчал. После предъявления подсудимому обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу он выдвинул новую версию защиты и сообщил, что не помнит обстоятельств совершения преступления, а также не помнит, при каких обстоятельствах он давал первоначальные показания, - рассказывал следователь по особо важным делам СКР по Свердловской области Михаил Коуров.

Апелляцию по делу Пузырева рассмотрят 11 августа.