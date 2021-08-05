На Урале мужчина закрыл свои долги «школьными» выплатами на троих детей, с которыми не живет

Александр опередил бывшую супругу и получил выплаты. Фото: vk.com

В Свердловской области начали выплачивать пособия для школьников. Но в Североуральске эта, казалось бы, хорошая новость стала поводом для очередной ссоры между бывшими супругами. У Инны Желновач и ее бывшего супруга Александра Орлова трое несовершеннолетних детей. Девочки в возрасте 10, 11 и 14 лет по решению суда живут с мамой. Инна хотела получить пособия, но Александр ее опередил. Об этом, она узнала 2 августа, когда обратилась в пенсионный фонд за единовременной выплатой.

- Когда пришла подавать заявление на выплаты, то узнала, что ему дали положительное решение. Для получения заполнять ничего не надо. Все автоматом. Он получил 30 тысяч рублей. Притом, что дети живут со мной! Деньги он отказывается отдавать, - возмущается Инна. – Говорит, расплатится с долгами за свою квартиру. А дети-то при чем? Почему дети должны отвечать за наши долги? Мне их в школу собирать надо. Он, кстати, скинул мне чек на оплату. А оставшиеся деньги где?

Инна и Александр счастливо прожили в браке 15 лет. Фото: vk.com

В прошлом году во время пандемии семейная пара уже подавала заявление на выплаты детям до 16 лет. Запрос на финансовую поддержку Александр оставил с помощью своего аккаунта на Госуслугах. По сохраненным данным он обратился за «школьной» выплатой уже в 2021 году.

По словам Александра Орлова, он действительно потратил часть полученных денег на то, чтобы погасить долг за трехкомнатную квартиру, в которой сейчас живет бывшая супруга с детьми.

- Она не платила три месяца, и, зная ее, она не будет платить за нее дальше, потому что квартира оформлена на меня, - объясняет Александр Орлов. – Недавно на портале Госуслуг мне пришло постановление о сборе с меня денежных средств. В дальнейшем, это ведет к аресту счетов. И мне, в любом случае, придется оплачивать все это. Почему я должен платить за квартиру, в которой я не живу уже три месяца? Я заплатил с детского пособия 13 тысяч за просроченные три месяца платежа. Остальные деньги лежат у меня. Я их не трогаю.

Инна Желновач и Александр Орлов поженились 4 апреля 2007 года. В официальном браке супруги были 14 лет. В мае этого года семья распалась. Инна отметила, что в последние месяцы после развода родной отец требует покинуть совместно купленную квартиру.

По словам Инны Александр не намерен возвращать деньги. Фото: vk.com

- Он работает на шахте и выплачивает детям алименты. Три месяца мы с детьми ничего о нем не слышали. С дочками он не общается. У них были Дни рождения. Он их даже не поздравил. Накануне, 30 июля он мне написал о том, что просит нас выселиться из квартиры с детьми, так как он не собирается скитаться. Но я ему объясняю, что квартира куплена в браке, дети рождены в этой квартире, - пояснила Инна.

В свою очередь отец девочек уверяет, что с дочками он все-таки общается – «периодически переписывается».

- Почему выселить? Разделить имущество по - закону. Мне тоже нужно где-то жить, - говорит Александр. - До брака у меня была двухкомнатная квартира. Потом мы ее продали и купили трехкомнатную. И два дома в поселке за материнский капитал. Я 20 лет отработал в забое. Думаю, что имею право на крышу над головой.

Сейчас женщина желает восстановить справедливость. Она консультировалась с нотариусом, подала обращение в соцзащиту и планирует обратиться в суд.

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Спор разрешит суд

«Комсомолка» также обратилась за комментарием в пресс-службу отделения «Пенсионного фонда России» по Свердловской области. Публикуем их ответ:

«Установлено, что отец детей, Орлов А.Н. 13.07.2021 оформил заявление о предоставлении единовременной выплаты на 3-х несовершеннолетних детей в размере 10000 рублей на каждого и направил его в форме электронного документа с использованием государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Факторы, препятствующие вынесению решения, такие как лишение (ограничение) родительских прав, проживание за границей, наличие иностранного гражданства, в отношении Орлова А.Н. отсутствуют. 16.07.2021 принято решение об установлении ему единовременной выплаты на 3-х несовершеннолетних детей в размере 30000 рублей.

Желновач Инна не обращалась с заявлением о назначении единовременной выплаты. В распоряжении Отделения ПФР по Свердловской области отсутствовала информация о наличии конфликта между родителями. В указанной ситуации оба родителя в равной степени являются законными представителями детей. Оснований не выплачивать единовременную выплату Орлову А.Н. не было.

В конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть между родителями, на папу и маму возлагается ответственность за использование сумм единовременной выплаты по их смысловому назначению - на благо ребенка (в частности, подготовка к школе). Учитывая возможное злоупотребление правом, спор между родителями в случае возникновения конфликта, может быть урегулирован в судебном порядке.

Александр уверяет, что с дочками он все-таки общается, но только по переписке. Фото: личная переписка героя публикации

Необходимо отметить, что на территории Свердловской области по предыдущим детским выплатам были зафиксированы единичные случаи конфликта между родителями в части получения выплат на детей. Учитывая целевое назначение выплат, Отделением ПФР по Свердловской области уделяется особое внимание анализу таких ситуаций. В целях осуществления выплаты правомочному лицу проводится индивидуальная работа. На уровне Отделения ПФР по Свердловской области проведен контроль по всем ситуациям, выявленным ранее, с целью установления единовременной выплаты тому родителю, с которым проживает ребенок».

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Единовременная выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Единовременная выплата производится гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации на каждого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации.

Единовременная выплата осуществляется к началу учебного года в размере 10 000 рублей.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда, предварительно записавшись https://es.pfrf.ru/znp/. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

При подаче заявления через портал Госуслуг нужно будет заполнить предложенную интерактивную форму заявления. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

При личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда Российской Федерации предоставляются:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

2. Доверенность (если обращается доверенное лицо заявителя).

3. Документы о рождении ребенка (если документ о рождении выдан компетентным органом на территории иностранного государства).

Единовременная выплата осуществляется со 2 августа по 31 декабря 2021 года (включительно) путем безналичного перечисления на счет в кредитной организации на территории Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным заявителем при подаче заявления.

На сегодняшний день в Свердловской области выплата произведена более 563 тыс. детей.