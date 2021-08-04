В Екатеринбурге самокатчик получит штраф после столкновения с легковушкой

Водитель самоката при выезде на проезжую часть не уступил дорогу машине. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу

В Екатеринбурге вечером 3 августа в микрорайоне Светлый произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Cruze и электросамоката. Водитель последнего средства не уступил дорогу машине. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

- Водитель электросамоката Kugоо х1, двигаясь по тротуару, при выезде на проезжую часть дворовой территории не уступил дорогу Chevrolet Cruze. В результате происшествия водитель электросамоката с ушибом правого локтевого сустава обратился в травмпункт, - говорится в сообщении.

По правилам дорожного движению, электросамокаты мощностью выше 0,25 киловатт относятся к категории «Мопед». Водители такого транспорта должны иметь права категории «М».

Самокатчики имеют право двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Также им можно ехать по обочине, если это не мешает пешеходам.

У 33-летнего водителя самоката, который попал в ДТП, стаж вождения в категории «М» составляет 11 лет. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Во время аварии мужчина был трезв.

- Водитель Chevrolet пояснил полицейским, что двигался по дворовому проезду, неожиданно слева на большой скорости выехал мужчина на электросамокате, а так как он не мог увидеть его из-за припаркованных машин, произошел удар, - рассказали в ГИБДД.

Самокатчика привлекли к административной ответственности за не предоставление преимущества транспортному средству, пользующимся преимущественным правом движения, и за движение по тротуару. Водитель должен будет заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.