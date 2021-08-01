Уралец уехал на машине жены, чтобы покатать 16-летнюю подругу и улетел в кювет, скрываясь от полиции

Женщина сообщила в ГИБДД, что пьяный муж разъезжает на ее машине Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском 30-летний мужчина взял ключи от машины жены – у него самого не было не только автомобиля, но и прав, позвонил друзьям, в том числе и 16-летней подруге и поехал кататься по городу. Супруга такой наглости не стерпела и сообщила сотрудникам ГИБДД о том, что пьяный муж взял ее Honda Civic и где-то разъезжает.

Звонок к госавтоинспекторам поступил днем, а машину с сбежавшим от жены мужчиной заметили только около трех часов ночи на улице Розы Люксембург. Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, однако он только больше нажал на газ и пытался скрыться от полиции пока не улетел в кювет.

- В ходе преследования, которое сопровождалось включёнными проблесковыми мачками, сотрудники полиции неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их. На 38 километре автодороги «Екатеринбур-Полевской» водитель автомобиля не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель и его 16-летняя подруга получили травмы Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадал сам мужчина, севший за руль автомобиля супруги и его несовершеннолетняя подруга. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу. В машине находились также 33-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они не пострадали.

Интересно, что заявление жены мужчины, улетевшего в кювет, о том, что он был пьян, не подтвердилось - освидетельствование состояние опьянения не показало. Однако прав у него действительно не было.

- В отношении водителя составлены административные материалы за управление лицом, не имеющим права управления, за отсутствие полиса осаго, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Кроме этого, составлено 4 административных материала за нарушение ПДД - скрываясь от патрульного авто, он 4 раза проехал на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Что касается девочки - подростка, то ее мама объяснила полицейским, что около половины второго ночи дочь отпросилась ненадолго на улицу, чтобы передать что-то знакомому. Но спустя время она так и не вернулась и перестала отвечать на телефон. Сама девушка рассказала, что ей позвонил друг и пригласил покататься, а она согласилась.

Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

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