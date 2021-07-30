В Екатеринбурге школьники превратили мемориал погибшим солдатам в танцплощадку для видео в «ТикТок»

Ситуацией заинтересовались в полиции. Фото: кадр с видео

Скандальное видео начало распространяться по социальным сетям в Свердловской области. Очевидец записал, как ночью три юных девушки решили записать танцевальное видео в центре Екатеринбурга. Проблема в том, что место для этого они выбрали не подходящее – мемориал «Черный тюльпан», установленный в память об уральских солдатах, погибших в Афганистане и Чечне.

На записи видно, как девушки бегают на фоне пилонов с именами погибших солдат. Почти сразу, как только они заметили, что их записывают, они убежали. По одной из версий, школьницы записывали танцевальное видео для «ТикТок». Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы.

- Сотрудники отдела полиции №1 проводят проверку по факту публикации в СМИ. Личности несовершеннолетних устанавливаются, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мемориал «Черный тюльпан» в Екатеринбурге находится на площади Советской Армии. Его начали устанавливать в 1992 году. По задумке скульптора, своей формой мемориал должен напоминать каркас фюзеляжа самолета.