Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 14:35

В Екатеринбурге школьники превратили мемориал погибшим солдатам в танцплощадку для видео в «ТикТок»

В этот момент их снимал прохожий. Увидев чужую камеру, девушки убежали
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ситуацией заинтересовались в полиции. Фото: кадр с видео

Ситуацией заинтересовались в полиции. Фото: кадр с видео

Скандальное видео начало распространяться по социальным сетям в Свердловской области. Очевидец записал, как ночью три юных девушки решили записать танцевальное видео в центре Екатеринбурга. Проблема в том, что место для этого они выбрали не подходящее – мемориал «Черный тюльпан», установленный в память об уральских солдатах, погибших в Афганистане и Чечне.

На записи видно, как девушки бегают на фоне пилонов с именами погибших солдат. Почти сразу, как только они заметили, что их записывают, они убежали. По одной из версий, школьницы записывали танцевальное видео для «ТикТок». Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы.

- Сотрудники отдела полиции №1 проводят проверку по факту публикации в СМИ. Личности несовершеннолетних устанавливаются, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мемориал «Черный тюльпан» в Екатеринбурге находится на площади Советской Армии. Его начали устанавливать в 1992 году. По задумке скульптора, своей формой мемориал должен напоминать каркас фюзеляжа самолета.

В Екатеринбурге подростки снимали ТикТоки возле мемориала «Черный тюльпан»
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ