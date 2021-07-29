Число школьников из Екатеринбурга, пострадавших от отравления, увеличилось до 13: поели пирожные в Питере

Перед выездом дети обедали в ресторане гостиницы. Фото: google.ru/maps

Накануне Уральская транспортная прокуратура рассказала, что в Екатеринбурге с поезда сообщением «Санкт-Петербург – Тюмень» сняли трех детей с пищевым отравлением. Все они были госпитализированы.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в министерстве образования, по последним данным, число отравившихся школьников увеличилось до 13. Также наш собеседник подчеркнул, что вся группа, состоявшая из 18 детей и двух взрослых, родом из Екатеринбурга. Все школьники учатся восьмых классах 45-й гимназии.

- В последний день пребывания в Санкт-Петербурге группа обедала в ресторане отеля «Ладога» на Шаумяна, 26. Там школьники, среди прочего, ели пирожные. Сейчас этот ресторан проверяют, - уточнил наш источник.

Информацию о том, что дети перед выездом обедали именно в этом заведении, накануне сообщали и в Уральской транспортной прокуратуре.

Наш собеседник уточнил, что часть детей была снята с поезда во время пути следования. Некоторые из них сейчас находятся в инфекционных отделениях больниц. Часть детей уже забрали родители.