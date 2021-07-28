В Екатеринбурге детей сняли с поезда из-за пищевого отравления: поели в Питере

В Екатеринбурге госпитализировали трех детей, который, по предварительным данным, отравились некачественной едой в отеле в Санкт-Петербурге. Их пришлось увозить прямо с железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, группа из 18 детей вместе с двумя взрослыми ездила на экскурсию в Санкт-Петербург из Тюменской области. Перед возвращением домой, дети питались в ресторане отеля под названием «Ладога».

- По предварительной информации, в пути следования дети почувствовали себя плохо, некоторые из них сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для оказания медицинской помощи, - уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Когда в половине шестого утра поезд проезжал через Екатеринбург, еще трое детей почувствовали себя плохо. Их также пришлось экстренно снимать с поезда. Врачи констатировали признаки пищевого отравления.

Специалисты из свердловского Центра гигиены и эпидемиологии уже взяли в поезде образцы еды и воды.

Сейчас Свердловской и Тюменской транспортными прокуратурами проводится проверка. Она находится на контроле у Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.