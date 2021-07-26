«Не летал год»: коллеги рассказали, как разбился в Башкортостане дельтапланерист из Екатеринбурга

Дельтаплан разбился во время полета на горе Кумас. Фото: МЧС России по республике Башкортостан

В воскресенье в республике Башкортостан на гору Кумас поднялась группа дельтапланеристов, чтобы полетать. Вскоре один из них врезался в землю и серьезно пострадал.

- Мужчина от полученных травм погиб, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. – Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Рядом с горой находится деревня Старобалбуково. Его жители были одними из первых, кто оказались на месте происшествия.

- Нам позвонили в 13.00 примерно, сообщили о случившемся, - рассказывают сотрудники сельского совета деревни Старобалбуково. – Сказали, что разбился дельтапланерист. Мы когда пришли, там уже и скорая, и полиция была. Первое время дельтапланерист был жив. Их там трое летало в тот день. Когда мы пришли, с горы еще парнишка спускался. Тоже видимо собирался полететь, но после случившегося передумал. На горе они летают частенько, но таких происшествий давно не было.

Как оказалось, погиб 50-летний житель столицы Урала Ильшат Хамматов. Он входил в екатеринбургский клуб дельтапланеристов «Ламинар». Товарищи, знавшие его, отмечают, что у него был небольшой опыт в полетах на дельтаплане.

- Его уровень подготовки не соответствовал данному типу аппарата, - рассказывает один из членов клуба «Ламинар», знавший Ильшата. – Дельтаплан, на котором он летел, относится к классу аппаратов, предназначенных для очень опытных пилотов. Он его сам купил и принадлежал он ему. Лично я говорил ему, что нужно летать в спокойную погоду и на «учебной» горке. А гора, на которой произошла трагедия совсем не «детская».

На гору Кумас дельтапланеристы из Екатеринбурга выезжают редко из-за того, что она находится далеко от столицы Урала, объясняют дельтапланеристы. Чаще на ней летают жители Челябинской области.

- Наши из Екатеринбурга там летают пару тройку раз за лето, - рассказывают в клубе «Ламинар». – Далековато все-таки. Но место хорошо известное. Ильшат долго числился у нас в клубе, но летал редко. Причем на крыльях, предназначенных для обучения, он летал вполне уверенно.

Товарищи вспоминают, что перед гибелью Ильшат Хамматов не летал на дельтаплане почти год.

- В прошлом году на дельтаплане, на котором он разбился, он пару раз пролетел вполне нормально. Но в этот раз что-то случилось, - говорит товарищ Ильшата. - Не знаю, что именно. Но после долгого перерыва и тем более на крыле, с которым пилот едва знаком, летать крайне опасно. Переход на крылья классом выше всегда рискованны. Поэтому и выбирают спокойную погоду и подходящую для этого горку.