В Свердловской области в ДТП пострадали 4 человека, включая двух детей

Водитель иномарки не уступил дорогу ВАЗу. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Богдановичем 23 июля из-за невнимательности водителя в ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Причиной стала невнимательность водителя.

В ДТП пострадали двое детей. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- Около 13:50 на перекрестке автодорог Екатеринбург – Тюмень, Богданович – Сухой Лог произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным установлено, что 58-летний водитель автомобиля «Хендэ Гетц» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-211440» под управлением женщины 1962 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

Один пострадавший от госпитализации отказался. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель автомобиля «Хендэ Гетц», который имеет стаж вождения 33 года, ехал их Екатеринбурга и при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В результате столкновения автомобилей пострадала водитель «Лады» и ее пассажиры — дети 2009 года рождения. Один ребенок госпитализирован в Богдановичскую ЦРБ. Пассажирка иномарки также получила травмы, но от госпитализации отказалась.