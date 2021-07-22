Еще недавно он весил больше центнера и был вынужден покупать себе одежду в магазине для «больших» людей. Фото: предоставлено героем публикации

У каждого из нас в классе или на параллели был полный одноклассник или одноклассница. И не обязательно, что этот ребенок становится предметом насмешек. Просто он выделяется на общем фоне. Как мне кажется, в детстве нам тяжело подойти и спросить у однокашника, почему он толще, чем остальные. С возрастом про это забываешь, да и уже все понимаешь: генетика, питание, возможные болезни.

Вот и у меня был такой школьный приятель – Коля Озорнин. Последние два года учебы мы много общались. Но тему его телосложения поднимать и в мыслях не было. А если когда-то и заходила речь об этом с другими ребятами, то все больше сводилось к слухам и домыслам.

- Да он в детстве много болел. Ну или просто в родителей пошел, - говорили мы за спиной друга, что не делало нам чести.

После выпускного я видел Колю, наверное, около пяти раз. Обычно мы просто сидели и делились новостями жизни. Весной 2021 года я случайно увидел оповещение во «ВКонтакте» - Николай Озорнин обновил фотографию страницы…

От удивления нижняя челюсть едва не пробила клавиатуру.

- Кто этот человек, и что он сделал с Колей? – пронеслось у меня в голове при виде подтянутого красавца с ухоженными усами.

Так Николай выглядел со времен старшей школы. Фото: предоставлено героем публикации

Первым делом я написал бывшему однокласснику сообщение из серии:

- Ты с нашей последней встречи ничего не ел и тренировался? – поинтересовался я.

По моей просьбе Коля написал колонку, в которой рассказал о своей борьбе с ожирением. С разрешения автора публикуем ее полностью. Спойлер – спорт и дефицит калорий творят чудеса.

СКНУТЬ ТРИДЦАТКУ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Каждый в свое время сталкивается с ощущением, говорящим тебе: «Самое время измениться». Чтобы заметно, красиво, полезно. Такое ощущение испытал и я первой ночью 2020 года.

Чтобы понять масштаб бедствия достаточно сказать, что на тот момент я весил 123 килограмма. Уже лет 10 как, не меньше. А когда ты так долго живешь с большим весом, то начинаешь считать его чем-то нормальным. Бытовые проблемы, вроде выбора одежды внушительных размеров, оттягиваются на максимально возможный срок - чтобы не напоминать себе об «уникальности» лишний раз. Особых жалоб на здоровье нет. Жить в целом не тяжело. И вот мы в ловушке этих убеждений.

Чтобы избавиться от них - нужен мощный стимул. Преобразиться внешне скинув кучу лишних килограммов это глобальная цель, требующая сопоставимой мотивации. Мелочей, вроде занозы в одном месте после очередной посиделки со стаканом чего-нибудь горячительного недостаточно: хочется то ощутимо, а выветривается так же быстро, как и спирт. С подобной мотивацией я пробовал худеть раз пять. Знаю.

Николай до и после похудения - это два разных человека. Фото: предоставлено героем публикации

Поэтому первое что необходимо - стимул, который заставит вас продержаться первые три месяца. Если продержаться это время дальше будет только легче. Для себя я нашел мотивацию в сразу в нескольких событиях, которые значительно поменяли мою жизнь: разрыв длительных отношений, переезд, желание добиться большего, Новый год в конце концов! Вместе их стало достаточно. А оглянувшись назад, понимаешь, что они есть всегда. Только найди и собери вместе.

Утро 1-го января. Мы знаем, что хотим сделать и почему. Но ведь для того, чтобы начать, нужно выбрать зал, закупиться правильным питанием, страдать на тренировках… Как к этому подступиться то?! Для начала не усложнять себе жизнь.

Второй принцип, которым я пользовался, чтобы добиться успеха, прост – трать большее энергии, чем получаешь. При этом забавно, что чем больше ты весишь, тем больше организм тратит сил на поддержание жизни, и тем больше ты расходуешь на тренировках. К чему я клоню? В самом начале пути достаточно хотя бы зарядки на 30 минут и еще минут 30 занятий вечером. Даже тренажеры не потребуются. Если вы весите 120 килограмм и больше, выполняя даже самые простые упражнения, вы потратите кучу энергии. Занимайтесь этим в первую неделю и втянитесь, и зал с тренером на первые занятия спокойно найдёте за это время. Тренер потребуется, чтобы составить программу тренировок без вреда своему здоровью и отточить технику.

Так пройдет первый месяц. И в нем вы получите самый заметный на весах результат! В моем случае это было целых семь килограмм! Неплохо так зарядит энергией, чтобы продолжать. Но не обманывайте себя – такое снижение веса возможно только в начале. Во втором месяце организм начнет привыкать к нагрузкам, и потеря веса станет здоровой. А это только 2-3 килограмма в месяц. Отсюда и необходимость продержаться первые 3 месяца, не сломавшись после снижения результатов во втором.

При этом, настоятельно рекомендую придерживаться таких показателей не пытаясь ускорить снижение веса – и себе не навредите, и за 10 месяцев скинете не меньше 20 килограммов. Однако это еще не все.

Сложно было даже подумать, что он сможет так сильно похудеть. Фото: предоставлено героем публикации

ДИЕТА, ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ И ОДЕЖДА ИЗ МАГАЗИНА ДЛЯ «БОЛЬШИХ» ЛЮДЕЙ

Сейчас из каждого утюга можно услышать, что одних тренировок недостаточно – нужно изменить и питание. Я тоже не стану исключением – поменять привычки в еде действительно придется. Только никаких пафосных диет на средиземноморских устрицах и чудодейственных чаях я не предлагать не буду. Более того – вы можете есть то же самое, что и ели раньше! С одним но – вы купите кухонные весы и начнете взвешивать свою еду. Помните о том, что нужно тратить больше, чем получаешь? Последние пару месяцев мы тратили куда как больше, чем обычно. Пора вспомнить и о второй части уравнения.

Для этого можно использовать диеты, считать калории, сильно ограничивать себя в еде. А я решил пойти по другому пути – просто выработать нормальный объем порции и есть 3 раза в день. Для меня это было 150 грамм гарнира и столько же мяса. В промежутках пить больше воды и делать пару перекусов между едой. Так пищеварение будет работать постоянно, ускоряя обмен веществ. И никакого изнуряющего чувства голода.

Начал заниматься этим я на третий месяц тренировок, что значительно помогло в достижении результатов. А еще удивительно легко далось мне с точки зрения ощущений. Плюс, чтобы продолжать тратить больше энергии, но не переборщить с нагрузкой я начал больше ходить! На работу и с нее, просто гулять – и полезно, и приятно.

Наступило 1 апреля - самое время идти за новой одеждой! И я даже не шучу. Прошло уже 3 месяца с начала изменений и на тот момент я смог скинуть 13 килограммов, что довольно много и дает значительные перемены во внешности. Но сам себя в зеркале ты видишь каждый день и перемены не слишком очевидны. А вот когда ты наденешь на себя новую футболку меньшего размера и сравнишь, как теперь выглядишь в ней и в старой футболке – вот он, первый момент ради которого все это было! Первое достижение! Именно оно и поддержит тебя и не даст остановиться, ведь впереди еще 9 месяцев, чтобы на свет появился новый человек.

Николай начал качаться дома, когда тренажерные залы закрылись из-за пандемии. Фото: предоставлено героем публикации

Но никогда все не идет по плану или так гладко, как нам бы хотелось – мы можем заболеть и не посещать зал, иногда будет хочется чего-то вредного, иногда ты начинаешь заниматься всем этим в 2020 году. Просто не давайте себе расслабиться на долго и знайте меру. Заболели? Спокойно выздоравливайте, не напрягая себя, и вернитесь к тренировкам. Хотите чего-то вредного? Позвольте себе это раз в неделю не мучаясь голодом и не переедая. Началась пандемия?! Купите себе гантели и коврик для занятий дома, подумаешь, новый вирус.

Тем более, по секрету, у вас еще и запас по времени есть – если бы я худел строго по плану, то за год скинул бы не 30, а все 40 кг. Но на мой взгляд лучше быть чуть медленнее и не мучить себя. Так еще и шанс сорваться меньше.

В конечном счете имеют значения два момента – ваша мотивация и соблюдение принципа затрат энергии. Продержитесь первые 3 месяца до заметного вам результата и сможете продержаться и год. Расходуйте больше энергии, чем потребляете с пищей любыми доступными методами. Без фанатизма только. И вы сможете получить не тот же результат, что и я. Вы сможете даже лучше!