Ветеран ГУФСИН заявил, что заразился ВИЧ и гепатитом после лечения в больнице Екатеринбурга

По словам супруги Виктора Горскова, заражение произошло от одного из пациентов больницы. Фото: соцсети

В Екатеринбурге 67-летний ветеран ГУФСИН Виктор Горсков обвинил врачей центральной городской клинической больницы №1 в том, что они заразили его ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и COVID-19.

Как пишет nakanune.ru, о страшных диагнозах пенсионер узнал после того как в апреле прошлого года перенес в ЦГКБ №1 операцию на печень. Позже от следователей супруга пенсионера Светлана Горскова узнала, что, предположительно, источником заражения оказался пациент-наркоман «со стажем», который имел гепатит С и ВИЧ-инфекцию. Он проходил лечение в ЦГКБ№1 в тоже самое время, когда там лежал Виктор.

Светлана Горскова написала жалобу в Минздрав, который начал проверку. Как указано на сайте ведомства, за нее отвечает сразу пять человек, среди которых заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Понамарева, а также главврач Областного центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова.

- Приказываю провести внеплановую проверку с целью осуществления ведомственного контроля качества медицинской помощи Горскову Виктору Александровичу в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница №1 город Екатеринбург». К проведению проверки приступить с 19 июля 2021 года. Проверку окончить не позднее 30 июля, - говорится в приказе за подписью министра здравоохранения области Андрея Карлова.