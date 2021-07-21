Монтажник пытался сжечь труп, но не смог. Фото: личная страница убитой в «Одноклассниках»

В Ревде вынесли приговор 39-летнему местному жителю Андрею Старикову, который до смерти забил жену Елену. Женщина скончалась 28 марта от тяжелых травм, муж бросился на нее с кулаками, а затем ударил об дверь. Тело супруги Стариков спрятал в чемодан, а затем вывез в лес, где попытался сжечь труп.

- В лесу он достал труп супруги, при этом на трупе была одежда: трусы и футболку облил труп раствором из бутылки и поджег. Жидкость на трупе воспламенилась и вскоре потухла, он закидал труп снегом, взял пододеяльник, который потом выкинул в мусорные баки, бутылку выбросил и с чемоданом вернулся домой, - говорится в приговоре Ревдинского суда.

Стариков позаботился и об алиби. Подруге жены он сказал, что Елена взяла пять тысяч и ушла из дома. Андрей даже принимал участие в поисках жены, но вскоре полиция поняла, что Стариков водит их за нос.

- Мужчина был полностью изобличён в совершении данного особо тяжкого преступления, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Мотивом убийства стала ревность. Днем того же дня Стариков застал супругу в спальне с обнаженным мужчиной. Пара стала уверять его, что секса между ними не было. Но Андрей пришел в ярость, а потом отправился в магазин за сигаретами. Так он надеялся снять напряжение.

- Ты же видел картинку! Тебе же говорят, что ничего не было, - говорили ему вслед жена и незнакомец.

Потом он вернулся в квартиру, когда незваный гость уже ушел, и принялся избивать Елену.

- Слова Елены сильно взбесили его, он вышел из себя и стал наносить удары руками по телу и голове жены, когда осознал, что делал что-то не то, прекратив наносить удары, он пошел с кухни в коридор. Старикова побежала за ним, она плакала и просила его не уходить, говоря снова, что ничего не было. Он разозлился, взял Елену за голову и толкнул ее, она села на пол, он развернулся и пошел в комнату, услышал, как стукнула дверь, - отмечают в суде.

В 2018 году застал жену с ее бывшим мужем в постели, избил его, за что был осужден и получил 200 часов обязательных работ. Фото: личная страница убитой в «Одноклассниках»

Андрей уснул, а когда проснулся понял, что жена мертва. Тело было уже холодным. Испугавшись, он стал придумывать план по избавлению от тела.

- Когда полицейские повторно решили опросить ревдинского Отелло, они напрямик поинтересовались у него, почему он ничего не рассказал про мужчину, на глазах которого произошёл конфликт между супругами, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - Тогда-то мужчина и сообразил, что игра в «кошки-мышки» складывается не в его пользу и поспешил сознаться в содеянном. Место сокрытия тела жены в лесу он также указал самостоятельно.

Суд Ревды отправил Старикова на 7 лет в колонию строгого режима. Ему также зачтется срок пребывания в СИЗО с 8 апреля.