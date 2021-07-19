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Общество19 июля 2021 12:35

Екатеринбурженка засудила школу, где избивали ее сына: мальчик дважды лежал в больнице

А родители других учеников предпочли не выносить ссор из избы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Директору было рекомендовано усилить контроль за сложившейся ситуацией.

Директору было рекомендовано усилить контроль за сложившейся ситуацией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд встал на сторону Екатерины Петровой (имя изменено – прим.ред.), которая объявила войну руководству школы № 163. Причиной разбирательств стал буллинг, которому подвергся сын женщины.

В 2019 году 12-летний Виталий перешел в пятый класс, но в новом коллективе стал белой вороной. Первое время мальчик старался не реагировать на задирания, но потом конфликты стали перерастать в драки. Как результат – больничная койка, а также синяки и ушибы.

Впервые мальчика сильно избили перед Новым годом. При этом в школе узнали о случившемся от полиции.

- Департаменту образования было предложено организовать проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма, рекомендовать образовательной организации обеспечить работу психолога с классом по сплочению коллектива и моделированию ситуаций по конструктивному выходу из конфликтных ситуаций, - отмечают в суде.

Но после каникул ситуация осталась прежней, а Виталий вновь был избит. На этот раз обидчиком выступила девочка. Информация о нездоровой атмосфере в школе дошла до заместителя начальника местного отдела полиции.

Устав от бездействий директора и классного руководителя Екатерина подала иск на 150 тысяч рублей. При этом переводить сына в другую школу она не захотела, побоявшись, что это нанесет психологическую травму сыну. Даже в департаменте образования пришли к выводу, что положительной динамики в урегулировании конфликта между детьми нет.

- В суде классный руководитель заявляла, что для работы с классом приглашался психолог. Но документами это не подтверждено. Для директора было принципиально не платить компенсацию морального вреда. В процессе бесед моей доверительницы с другими родителями выяснилось, что от побоев страдает не только ее сын. Но их семьи предпочитают не выносить ссор из избы. Нашей целью было то, чтобы школа начала реагировать и действовать, чтобы решить конфликты между учениками. Размер компенсации был не столь важен в данном случае, - рассказала «Комсомолке» представитель истца Ирина Сирина.

Сначала Верх-Исетский районный суд удовлетворил иск Екатерины в размере 15 тысяч рублей. Но директор школы Надежда Набокова подала апелляцию и проиграла ее. Дозвониться до нее на момент публикации не удалось, на звонок корреспондента в приемной никто не ответил.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена РЯПЛОВА, детский психолог:

Самое главное – это доверительный контакт с ребенком. Спрашивать про отношения с ребятами, как к нему относятся в коллективе. Родителям стоит обращать внимание на поведение ребенка, становится ли он замкнутым. Особенно в такой стрессовый период как переход в новую школу. Если этот мальчик продолжил учиться в этой школе после конфликтов, то остается надеяться, что ситуация в классе нормализовалась.

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