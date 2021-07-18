Жительница Екатеринбурга погибла под колесами автомобиля в Турции

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59-летняя жительница Екатеринбурга Светлана Акын погибла под колесами машины в турецком Измире. Женщина пыталась перейти дорогу в районе Нарлидере. Сразу после происшествия пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. По факту аварии начато расследование. Об этом пишет паблик Вконтакте «Моя Турция» со ссылкой на местное издание.

- Авария произошла 15 июля на обочине бульвара Мустафа Кемаля Сахила. Предположительно, автомобиль врезался в Светлану Акын, которая хотела перейти дорогу, - пишет «Моя Турция».

Удар был настолько сильный, что автомобиль протащил россиянку несколько метров. Пострадавшая была доставлена в больницу медицинского факультета Докуз Эйлюль на машине скорой помощи. На место также выехали турецкие полицейские.

Тело женщины доставили в морг Измирского института судебной медицины на вскрытие. 29-летнего водителя, который допустил наезд, доставили в местный участок для дачи показаний. Предположительно, что женщину похоронят в России. Сейчас идет расследование.