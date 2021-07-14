На гальке без трусиков: посмотрите на лучший нудистский пляж в на Урале

На Флюсе расположен единственный уральский пляж для нудистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях один из сервисов бронирования жилья для отдыха порадовал новостью - нудистский пляж на Волчихинском водохранилище «Флюс» в Свердловской области вошел в десятку лучших для отдыха нагишом.

Конкуренцию ему составили пляжи Крыма, Санкт-Петербурга и других российских городов. А рейтинг был составлен ко Дню нудистов, который отмечается 14 июля. «Комсомолка» решила посмотреть, а что же такого необычного есть на этом пляже.

Нудисты содержат свой пляж в чистоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нудистский пляж расположен, как уже было сказано выше на Волчихинском водохранилище. На Флюсе, как его называют местные, много зон для отдыха. Пляж, где люди ходят нагишом – одна из них.

Если вам страсть как хочется походить без одежды, добраться до пляжа можно на личном автомобиле (40 км от Екатеринбурга по Московскому тракту в направлении Первоуральска, сворот на базу отдыха «Зеленый мыс»), междугороднем автобусе (остановка «1624 км»), или электричке Дружининская ветка).

Пляж обозначен специальной табличкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, нудистский пляж на Флюсе существует уже с 1990 года.

- Пляж был открыт подальше от моралиствующих представителей общества, от текстильщиков (так нудисты называют людей, которые отдыхают в купальниках – Прим. Ред), - говорит один из организаторов Сергей. – Мы стараемся держать свой пляж в чистоте. Не мусорим и убираем за собой! У нас самый чистый бесплатный пляж страны, в отличие от «текстильных полян» с горами мусора. У нас здесь не принято громко слушать музыку, жарить шашлыки и пить алкоголь.

Камни на пляже раскрашены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдохнуть на пляже, кстати, можно совершенно бесплатно. А постоянные отдыхающие даже решили его облагородить: расписывали камни, составляли из них пирамидки, устанавливали знаки и информационные доски. На входе висит и растяжка с надписью: «Оставь одежду, всяк сюда входящий».

На данный момент основной проблемой пляжа считаются рыбаки.

Атрибутика пляжа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выгонять мы никого не можем, нет никаких прав. Мы часто задаемся вопросами: «Неужели на самом большом водоеме области это единственное место, где водится рыба?» Они смотрят на поплавки или делают вид, что смотрят только за рыбой? Рыбаки и охотники - это наш бич, - вздыхает активист.

После окончания купального сезона на пляже мусорят, а вывески расстреливают дробью. Активисты каждую весну организуют субботники, чистят все, что оставляю после себя рыбаки, охотники или вандалы.

- Что за отношение такое? – возмущается Сергей. – Мы со своей стороны никому не причиняем вреда. Мировоззрение не навязываем, да и на «текстильные пляжи» голыми не врываемся.

Здесь действуют свои правила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, если вы планируете посетить нудистский пляж на Флюсе, здесь действуют правила:

- Весь свой мусор увозите с собой;

- Если курите, не дымите на других и убирайте окурки;

- Фотографировать окружающих можно только с их разрешения.

- Нельзя разводить костры;

- Заниматься развратными действиями на виду у всех;

- Нельзя рубить деревья;

Есть на пляже и традиция – выходя из озера, нужно захватить с собой пару камней. Так заход в воду будет удобнее.