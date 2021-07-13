Пара жила вместе с начала 2019 года. Фото: личные страницы во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге вынесли приговор 29-летнему Эдуарду Третьякову, которого признали виновным в убийстве своей девушки Виктории Тихомировой. 22 апреля прошлого года парень набросился на возлюбленную с ножом, девушка скончалась в квартире бойфренда от трех ударов в грудь и живот. Примечательно, что уралец сразу же решил сдаться.

- По телефону он сообщил о произошедшем своим знакомым, которые и передали информацию об этом ЧП сотрудникам полиции. Прибывшие в злополучную квартиру сыщики уголовного розыска получили от мужчины признательные показания, а также обнаружили нож, ставший орудием кровавой расправы, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Селфи, которое стало последним для Виктории. Фото: страница осужденного во «ВКонтакте»

В ходе судебного следствия Третьяков настаивал на том, что убил 21-летнюю Вику в состоянии аффекта. А причиной расправы стало ее «неподобающее поведение» и ревность. За несколько минут до трагедии он опубликовал совместное селфи.

- Для правильной квалификации действий мужчины следствием СКР была назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой в момент совершения инкриминируемого ему деяния подсудимый в состоянии аффекта не находился, - отметили в СУ СКР региона.

Адвокат Третьякова настаивал на исключении экспертизы из доказательной базы, но суд посчитал требование необоснованным. Согласно приговору Чкаловского суда, в ходе разбирательства были допрошены родственники убитой и оперуполномоченный, который брал у Эдуарда показания на месте преступления.

Пара сожительствовала в квартире Эдуарда на улице Бисертской с начала 2019 года. Известно, что они познакомились благодаря отцам, которые давно дружат. Суд отправил душегуба на 7 лет в колонию строгого режима.

Снимок с места преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Родственники Третьякова отказались давать комментарии.

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