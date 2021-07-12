Юрий Лоза: «Нет никакого космоса, это все компьютерная графика»

Теории о том, что Земля это на самом деле не шар, Юрий Лоза посвятил несколько роликов на своем Ютуб-канале. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы…» Если вы сейчас пропели эти строки, то вы однозначно знаете главный хит Юрия Лозы, который так и называется «Плот». Но исполнитель известен не только своим творчеством. Последние годы интернет пестрит его скептическими фразами, из разряда: «Гагарин ничего не делал, он просто лежал», «80 процентов Моцарта - это самоповторы», «Ничего нашего, кроме паспорта у Лазарева нет» и так далее.

Своими яркими мыслями Лоза делится как в СМИ, так и в собственном блоге на Ютубе. И при этом музыка для него по-прежнему остается на первом месте. 11 сентября певец даст концерт в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». В связи с этим событием Юрий Лоза дал большое интервью «Комсомолке».

«НА СЦЕНЕ ВСЕ ЗАНЯТО РЕБЯТАМИ В ПЕРЬЯХ»

- Юрий Эдуардович, вас есть книга о том, как писать хиты («Научу писать хиты», - Прим. Ред.) Как вы считаете, в наше время есть те, кто умеет это делать?

- Для того чтобы песня стала хитом, совсем не обязательно написать ее хорошо. Самый главный фактор – сколько будет вложено в ее раскрутку.

Родился Юрий Лоза в Свердловске, но свое раннее детство провел в Верхнем Тагиле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но ведь бывают случаи, когда на Ютубе выходит песня и она становится очень популярной…

- Популярность и хит это разные вещи. Мне говорят, вот песня вышла и за первый день набрала 26 миллионов просмотров. Так это нереально! В России нет такого количества пользователей. Я говорю: «Напой мне, что за песня?», а в ответ: «Я не могу». Как же тогда можно говорить, что песня стала популярной, если никто не может напеть из нее ни одной строчки? Простой пример – года два три назад был баттл между Гнойным и Оксимироном. Его назвали самым знаковым музыкальным событием года. И вот я сейчас спрашиваю людей, с которыми мне приходится общаться, помните хоть что-нибудь оттуда? Говорят: «Нет, конечно». Самое знаковое событие года не оставило ничего в памяти. Но вот песня, которая не стала самой популярной в этом году, называется «Плот». Поется до сих пор и в полный рост. Почему? Потому что сам материал так изготовлен хорошо, правильно, что он будет жить долго. Поэтому, что мы называем хитом? То, что набрало 26 миллионов просмотров и забылось тут же? Или то, что живет 30-40 лет?

- Как вы думаете, почему из всех ваших песен именно «Плот» так запала людям в душу?

- Потому что она получила большое количество просмотров, потому что попала в «Песню года-89». Вы же понимаете, что остальные мои песни вряд ли хуже. Но они не получили такой раскрутки. Вот у меня на Ютубе свой канал. Люди заходят, говорят: «О, блин, что за песня замечательная? А чего я ее не слышал?». Так этой песне 30 лет. Ее все слышали, кроме тебя. Он: «А она где была?» Я: «Да нигде она не была. Где она могла быть, если ее не включали ни в какие программы, ни в какие телевизионные эфиры?». Вот у меня 30 лет назад была написана песня про Новый год. Она не попала ни в один телевизионный эфир, посвященный Новому году. Прекрасная песня. Все, кто слышат, говорят, что шикарная вещь. И ни в одну программу не попала. Все занято ребятами в перьях.

- Ребята в перьях… Так и хочется спросить теперь про Моргенштерна и Ольгу Бузову. Как вы относитесь к их творчеству?

- Я задаю простой вопрос: что там слушать? Я композитор, поэт. Скажите, там есть текст, который можно обсуждать? Нет. Там есть музыка, которую я мог бы обсуждать? Нет. А что там есть? Количество просмотров? Ребята, ну погодите, ну ради этого не стоит смотреть. Мне пытаются все время навязать прослушивание их песен, чтобы прокомментировать. Но зачем? Ребята, мир переполнен шедеврами, а я буду слушать всякую фигню? Там нет музыки, текстов, вокала, пения, инструментала? Ничего нет. Если ничего нет, зачем это слушать?

«ЖИВЕМ И НЕ ЗНАЕМ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ»

- Благодаря вашим высказываниям у вас сложился образ человека-скептика, который все отрицает. Вы с этим согласны?

- Эти высказывания выдраны из контекста. Части, которые абсолютно не связаны с идеей самой беседы. Выдрать можно любой кусок и представить, как вам нужно. Называется журналистский тизер, когда часть информации подается, как единое целое.

- А что на счет пандемии коронавируса? В нее-то вы верите?

- Я понимаю одно: если мы подключаем логику, то возникает вопрос, зачем в 2021 году прививаться от COVID-19? Глупость. Потому что есть такой же абсолютно вирус, прививку от которого не могут создать десятилетиями. Это грипп. В народе говорят, что грипп, если лечить, проходит за семь дней, а если не лечить, то проходит за неделю. Наш организм знает, как бороться с гриппом, а мы нет. Каждый год приходит новый грипп. Он мутирует, как и все вирусы. Поэтому сегодня говорить, что мы привьемся от вируса 2019… Давайте тогда прививаться от вируса 1965 года?

- Судя по вашим последним постам на фейсбук, вы антипрививочник?

- Да кто вам такую ерунду сказал?! Я же вакцинировался от разных болячек в детстве. Нам объясняли, что нам вводят чуть живой штамм болезни. Организм ее побеждает и вырабатывает тела, которые позволяют распознать эту болячку и тут же ее убить. Нас прививали, чтобы мы не болели. Сегодня нас пытаются привить, чтобы мы болели легко. Это как понять? Иммунитет закаляется по-другому - обливаниями, пробежками по лесу. Я знаю людей, которые вообще не болеют никогда и ничем. Так давайте закалять иммунитет естественным образом, а, не вводя, в него разную бяку.

Вообще мы сейчас живем и не знаем, что будет дальше. Нам запретили в свое время работать после 23.00. Это вирус до 23.00 спит, потом просыпается, расправляет плечи, начинает всех заражать? Людей рассаживают на концерте так, что только четверть зала можно заполнить. А метро и другой общественный транспорт при этом работали в полную мощность. Где логика?

«РЕКИ ОТРИЦАЮТ ШАРООБРАЗНОСТЬ ЗЕМЛИ»

- Возвращаемся к вашему фейсбуку. У вас там есть посты и про арбузы, и про «просрочку», а вы заметили повышение цен на продукты? У нас в Свердловской области резко подорожали морковь и картофель...

- Повышение цен это естественный процесс. Цена на нефть поднялась, цена на бензин поднялась вместе с ней. Цена на нефть упала, цена на бензин все равно поднялась. Это же не зависит от каких-то факторов экономических. Я недавно писал, знакомый вылетал в другую страну, договорился, что он приедет, сделает ПЦР-тест. Ему сказали, что не москвичи проходят это дело платно. Он нашел ближайшую контору, где ему назвали цену - 1800 рублей. Он говорит, я завтра к вам приеду. Приезжает, а там уже 2800 рублей. Спрашивает, почему так. Они разводят руками - пришло такое распоряжение. Ингредиенты подорожали что ли? Зарплаты повысили сотрудникам? Ничего не изменилось. Логика такая. Платят? Давай поднимать.

- В вашем блоге на Ютубе одни из самых популярных роликов о том, что Земля это не шар. Почему вы решили посвятить этому сразу несколько роликов?

- Большие темы нельзя раскрыть в одной короткой публикации. Люди кричат, что все это фигня, бред сумасшедшего. Но они так говорят потому, что у них нет аргументов, им нечем крыть. У меня же они есть. Они могут только встать в позу и сказать, что я сбрендил, что у меня с головой не в порядке. Но я привожу аргументированные доводы. Потихонечку планомерно довожу свою точку зрения до людей. Ребята, я в свое время поступил на геофак, на отделение гидрологии суши. Я работал с теодолитом ( измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках – Прим. Ред), я знаю, что вода ведет себя на суше так, как будто суша плоская. Реки самым прямым образом отрицают шарообразность земли. Потому что на шаре они течь не могут даже в теории.

- Вы, получается, со студенческих лет стали сторонником этой теории?

- Со студенческих лет у меня возникли вопросы. Почему у нас две гидрологии? Есть гидрология моря, есть гидрология суши. У нас же нет двух физик, двух химий. А гидрологий две. И вода якобы ведет себя в океане совсем по-другому. Вот и все. Этот вопрос сразу меня напряг, и я стал изучать эту тему. А потом познакомился с трудами людей, которые все объяснили. Все можно найти сейчас в Интернете.

- Как же тогда выглядит наша планета, по-вашему?

- Это некая плоскость, на которой мы живем. Я не знаю, как она выглядит. Я в каждом ролике говорю: «Ребята, вы что? Даже не думайте о том, что кто-то знает, как она выглядит». Ведь если Земля это не шар, то значит, вся история Земли идет по-другому. И не было никакого Большого взрыва, и все остальные планеты под сомнение попадают тоже.

«Плот» Юрия Лозы была признана «Песней года» в 1989-м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если бы вам предложили слетать в космос и посмотреть, как все-таки выглядит наша планета, вы бы согласились?

- Понимаете в чем дело, по этой концепции нет никакого космоса. Если он есть, то мы ничего о нем не знаем. Он находится там, за пределами купола. Когда мне показывают явную космическую графику и говорят, что это Земля, я говорю, ребята ну подождите, это на компьютере нарисовано. Вот же видно одинаковые элементы, два одинаковых урагана не могут быть одновременно в двух местах земли.

ДЕВУШКИ ФУТБОЛ НЕ ЛЮБЯТ, ПЕСНИ – ДРУГОЕ ДЕЛО

- Вы как-то признавались, что играть на гитаре вы начали, чтобы понравиться девушкам. Успешно?

- Молодые все мы исполняли то, что крутится по телевизору, по радио, мы же не сочиняли тогда сами. Сочинять я начал поздно уже лет через 5-7 после того, как начал играть, когда выяснилось, что мои знания немецкого абсолютно не помогают мне петь английские песни. Я начал делать русские подтекстовки и поехало…

- То есть вы пели девушкам российские песни?

- Нет, почему? Английские песни. Но допустим мне надо спеть «Шизгару» (так в СССР называли песню Venus группы Shocking Blue, - Прим. Ред.), а я не знаю английского языка. Я написал русский текст песни «Шизгара». Так появилось желание писать самому. Девушки про футбол слушать не хотят, зато песни - с удовольствием.

- А ваша русская версия «Шизгары» сохранилась? Ее еще где-то можно послушать?

- Я ее слышал лет через 10 в Омске: «И как богиня хороша, когда идешь ты не спеша, мужчины вслед тебе глядят, им трудно оторвать свой взгляд». Это мой текст.

- Что ждет слушателя на вашем концерте 11 сентября?

- Есть общемировая практика, от которой я не собираюсь отступать. В концерте должно быть как минимум три четверти любимых песен. Кого угодно из мировых исполнителей возьмите, и у всех найдете одну и ту же статистику. Почему? Потому что люди приходят послушать то, ради чего они шли, и давать им абсолютно новую информацию нельзя. Поэтому будет три четверти песен, которые люди знают, любят. Четвертая часть будет из песен, которые они не слышали.

11 сентября Юрий Лоза приедет с концертом в Екатеринбург. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ОТЕЦ ИЗОБРЕЛ ШВАБРУ И МАЛИНОСБОРЩИК

- Вы родились в Свердловске. Не смотря на то, что вы уехали отсюда еще в раннем возрасте, вы как-то следите за городом?

- В Свердловске я только родился. Поэтому с городом меня практически ничто не связывает, только штамп в свидетельстве о рождении. А самое раннее детство провел в Верхнем Тагиле. Отец у меня работал инженером на электростанции. И эта электростанция была главной темой для разговоров. Она находилась прямо напротив нашего окошка. Еще там был пруд, который никогда не замерзал, потому что электростанция использовала его для охлаждения. В нем можно было плавать круглый год.

- Ваш отец Эдуард Брониславович - инженер-конструктор и изобретатель…

- Он изобретатель от бога… был.

- В интернете можно найти информацию о его советском патенте на новую конструкцию швабры.

- У него куча изобретений. Один раз он съездил в Москву, привез туда столярный верстак, в котором деталь крепится во всех положениях. Абсолютно революционная вещь! Ее можно было внедрять во все советские школы, вместо той громоздкой фигни, с которой мы занимались. В Москве посмотрели, сказали, что он сделал инженерно-техническое чудо и предложили ему стать восьмым в списке соавторов его же изобретения. Он забрал свои документы, забрал верстак и сказал: «Ребята, идите лесом». У нас вся система так работает.

- Вы сказали, что у него много изобретений было…

- Он придумал, как сверлить фигурные дырки в стекле. Придумал малиносборщик, чтобы собирать малину и не колоться. Трубоукладчик придумал для наших труб, которые длиннее американских. У них серьезная задача на работе была. Он ее решил и получил за это премию - 100 рублей за полгода работы. Сказал потом «Чтобы я еще хоть что-нибудь делал?»

- 23 июля стартует Олимпиада, наши будут выступать под нейтральным флагом. Смотреть будете? За кого будете болеть?

- Да не буду я смотреть. Я не люблю под нейтральным флагом. Смысл Олимпиады именно в том, чтобы болеть за своих. А какие там свои, какие чужие, непонятно. Им даже гимн запретили. Вообще глупость. Поймал спортсмена на допинге? Ну и наказывай его. За что наказывать болельщиков? Этот беспредел, который там творится, уже ни в какие ворота не лезет.

Концерт Юрия Лозы состоится 11 сентября в клубе «Фабрика» по адресу: пер. Центральный рынок, 6. Билеты от 900 рублей.

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