«Знаешь ли ты?»: в Екатеринбурге фанаты «Спартака» поддержали певицу МакSим песней

Фанаты Спартака хором спели песню певицы МакSим Фото: скриншот

В Екатеринбурге фанаты Спартака поддержали певицу МакSим, находящуюся в искусственной коме, спев хором ее известную песню «Знаешь ли ты». Исполнили они ее возле бара в центре города.

- Фанаты приехали в Екатеринбург потому что они являются членами команды регбийного клуба «Спартак Москва». У них был турнир с местной командой. Песня «Знаешь ли ты» является неформальным гимном, которую всегда поют на стадионе и в барах. В этот раз мы решили спеть ее, потому, что Марина находится в больнице, и мы все хотим, чтобы она скорее выздоровела, - рассказал уральский ресторатор Евгений Кексин, который также является фанатом «Спартака».

Напомним, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через шесть дней ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Это способ временного поддержания функции легких и сердца при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, когда ИВЛ не помогает.

Сейчас певица МакSим находится в состоянии сопора. Речь идет о глубоком угнетении сознания, когда больной человек не реагирует на людей и обстановку вокруг себя. Вокалистка постоянно спит. Знаменитость можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей. Никаких прогнозов врачи не делают.