На Урале COVID-диссиденты выгнали из автобуса женщину в маске

Фото: скриншот видео

В Новоуральске пассажиры городского автобуса выгнали из автобуса женщину, которая просила их надеть маски. Сама она сняла конфликт на видео, на начальных кадрах видно, как уралочка заходит в общественный транспорт и замечает, что водитель надел средство индивидуальной защиты только после ее просьбы.

Этого женщине оказалось недостаточно, и она попросила горожан также соблюдать указ губернатора Свердловской области, однако столкнулась с резким отказом. Пассажиры были явно не намерены слушать свою землячку и стали откровенно хамить на любые доводы.

Уралочка так и не смогла добиться понимания новоуральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ну, я же не имею права их заставить надеть маску, - отрезал водитель. Претензии уралочки встретили агрессивные возгласы в духе: Вы что, из психушки сбежали? Угомонитесь! Мы уже поставили прививку, поэтому не трогайте нас!

Уралочка так и не смогла добиться понимания новоуральцев, и ей пришлось покинуть автобус вместе со своей семьей и маленьким ребенком. Не добившись у водителя информации о владельце автобуса, женщина намерена самостоятельно найти его и потребовать наказания.