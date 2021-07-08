«Ни одна система не гарантирует 100% защиту»: организаторы «Иннопрома-2021» об утечке паспортных данных участников

Выставка проходит с 5 по 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня – последний день работы международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Накануне ее закрытия в одном из местных СМИ вдруг появилась информация о том, что в Интернет попали персональные данные гостей и участников выставки - те, которые вводятся при регистрации на мероприятие. Это сканы паспортов и результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

- Эксперты знают, что ни одна система не гарантирует 100% защиту от проникновения, - прокомментировал ситуацию Антон Атрашкин, директор деловой программы выставки. - Мы не хранили данные в открытом доступе, а их взлом и обход незаконны. Тем более публикация данных в СМИ. Мы, естественно, пересмотрим наши отношения с этим изданием. А что касается защиты данных, то уже сегодня вступили в диалог с Kaspersky. Желаю всем успешного завершения ИННОПРОМ!

Добавим, что выставка начала свою работу в понедельник, 5 июля. В этом году из-за пандемии попасть на нее могли лишь те, кто зарегистрировался до 29 июня. Билетов для рядовых посетителей на выставку не продавали. Кроме того, все участники должны были каждый день сдавать ПЦР-тест на коронавирус.