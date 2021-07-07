«Донорские легкие «живут» четыре часа»: екатеринбурженка уже полтора года не может дождаться операции из-за отсутствия раствора

Сейчас Вероника находится в клинике имени Склифосовского. Фото: личный архив Вероники Соковниной

Екатеринбурженка Вероника Соковнина уже полтора года ждет операцию по пересадке легких. Сейчас Вероника является пациенткой столичной клиники Склифосовского. Трансплантации легких проводят только в Санкт-Петербурге и Москве.

- С ноября 2020 года во всей стране перестали делать трансплантации легких по одной простой причине. Нет, ребят, это не covid. Это отсутствие раствора для перевозки донорских легких - Perfadex Plus, - пишет Вероника у себя на страничке в Instagram. - Пересадки остановлены из-за длительной регистрации препарата.

В течение 2020-го года российские медики пользовались остатками раствора этой же фирмы, но затем выпускать его перестали, а запасы раствора практически закончились.

Девушка вынуждена 24 часа в сутки дышать через портативный кислородный концентратор. Фото: личный архив Вероники

- В лучшие годы в нашей стране делали по 16 таких операций в год, а за весь 2020-й год провели только шесть. Представляете, как медленно идет очередь? В то время, как операции по пересадке почки измеряются сотнями, - объясняет Вероника «Комсомолке».

Трансплантацию легких в России проводят бесплатно, но пациент при этом вынужден жить в Москве или Питере. Если человек из другого города, то съем жилья может влететь в копеечку.

- Кто-то умер, выясняется, что его легкие подойдут реципиенту по параметрам. Ему сразу звонят. Нужно быть в часе езды от трансплант-центра, потому что донорские легкие «живут» всего четыре часа. За это время нужно приехать и экстренно подготовиться к операции. Это всегда внезапно. Бывает, что человека вызывают, он приезжает (а для легочника это непросто), но в последний момент оказывается, что легкие неидеальны. Кроме того, важно не похудеть и не растолстеть. Потому что легкие могут не подойти по размеру и это станет причиной срыва операции, - рассказала Вероника.

Девушка уже полтора года вынуждена ждать операции. Фото: личный архив Вероники Соковниной

Девушка вынуждена жить у брата или друзей, чтобы не тратить деньги на жилье. Но несколько дней назад состояние Вероники ухудшилось. Поэтому сейчас она находится в «Склифе». Екатеринбурженка вынуждена дышать кислородом 24 часа в сутки через портативный кислородный концентратор. Без этого аппарата она просто не сможет существовать.

- Сейчас трансплант-службы не выезжают на забор легких, потому что не могут доставить стабильный орган. Так что даже если в теории появится нужный орган, его не возьмут, - подытожила Вероника.

В июне Вероника Соковнина и еще несколько человек из инициативной группы написали обращение в Минздрав РФ и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Ответ на письмо пока не пришел.

«Комсомолка» также направила письменный запрос в Министерство здравоохранения России с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать о том, как в настоящее время в стране производится перевозка донорских легких.

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