«Парни на максималках»: фанаты Niletto разделись для музыканта

Фанаты Nilleto ежедневно публикуют в своих социальных сетях видеоролики под песни музыканта Фото: Иван МАКЕЕВ

Данил Прытков больше известен под псевдонимом Nilleto. Данил родился в городе Тюмень, но большую часть жизни провел в Екатеринбурге. В 27 лет певец уехал в Москву, и с тех пор его музыкальная карьера пошла вверх. Во время участия в проекте телеканала ТНТ «Песни» он исполнил трек «Любимка», который затем крутили по всем радиостанциям.

Своими хитами музыкант быстро смог набрать аудиторию. Сейчас певец продолжает радовать своих поклонников новыми треками, а совсем недавно у исполнителя вышла песня «Someone like you».

Фанаты Nilleto ежедневно публикуют в своих социальных сетях видеоролики под песни музыканта. У исполнителя даже есть свой официальный аккаунт в Instagram, который ведут его почитатели – @fanclubniletto_official. Данил Прытков реагирует на многие публикации своего фан-аккаунта.

Не так давно на странице в Instagram певца появился ролик из социальной сети Tik Tok. В этом видео фанаты певца огромной толпой снимают с себя футболки и майки под песню «Любимка». Причем речь идет о мужчинах. Фанаты танцуют, кричат, прыгают, толкаются и бьются грудью друг об друга. Видео заметил и прокомментировал фан-аккаунт певца, а позже и он сам: «Флекс на максималках». Данил Прытков не был многословен, но нельзя сказать, что ему не понравилось такое признание фанатов. Исполнитель даже выставил полный ролик в своей истории на странице в Instagram.