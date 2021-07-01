Астропрогноз на июль 2021 года для уральцев: повезет двум знакам зодиака

Как сложились звезды - рассказывает известный астролог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Астролог Наталья Кравчук на радио «Комсомольская правда» представила прогноз на июль 2021 года. Месяц будет тяжелым, но не для всех.

1. Месяц будет сложным и травмоопасным почти для всех. Это один из самых неприятных месяцев в 2021 году.

- Мы снова будем на гребне волны, в том числе и коронавирусной. В такие периоды ложно что-то прогнозировать. Весь июль мы проживем под эгидой планеты Уран. Это планета непредсказуемых и резких ситуаций, а также неконтролируемых событий, - говорит Наталья Кравчук.

2. Серьезных экономических кризисов в июле 2021 года не ожидается. Но июль покажет реалии, к которым мы придем чуть позже.

- Могут возникнуть совершенно абсурдные ситуации, к которым сложно применить логические доводы. Временами мир будет напоминать театр абсурда, - рассказывает астролог.

3. Напряженные ситуации на работе и в деловых отношениях с высокой долей вероятности могут возникнуть у апрельских тельцов, январских водолеев, июльских львов и октябрьских скорпионов.

Наталья Кравчук каждый месяц делится прогнозом для всех знаков зодиака

- В такие моменты под влиянием эмоций человек может даже лишиться работы, либо сам напишет заявление, о чем позже будет жалеть, - говорит Наталья Кравчук.

4. Новые возможности, интересные и полезные знакомства, а также предложения по работе ждут два знака зодиака – это Рыбы и Раки.

Совет от Натальи Кравчук для всех знаков зодиака: постарайтесь по возможности в июле отдохнуть. Это позволит избежать ряда нежелательных событий в вашей жизни, а также набраться сил.